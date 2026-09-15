“Nos estamos quedando sin tiempo”: dos expertos de Google DeepMind renunciaron por temor al avance de la IA

El debate también alcanzó a los principales ejecutivos del sector. Dario Amodei, CEO de Anthropic, Sam Altman, de OpenAI, y Elon Musk, de xAI, han advertido en distintos momentos sobre los riesgos que puede implicar el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial cada vez más avanzados, aunque sus posiciones sobre cómo regular y controlar esa tecnología difieren significativamente.