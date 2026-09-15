Debate sobre la IA: “El riesgo no es sólo el fin del mundo, es el presente”

Frente a la dicotomía de “desarrollo o parate”, el especialista aclaró que la regulación no atenta contra el progreso. “La aviación es una de las industrias más reguladas del mundo y nadie dudaría de que produce empleo, riqueza e innovación. Necesitamos instituciones que medien entre esta potencia técnica y nosotros, que somos personas con capacidades limitadas”, afirmó, recordando como ejemplo la tradición argentina con la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).