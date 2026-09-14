Seis preguntas para entender por qué es tan difícil frenar el desarrollo de la IA

El director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, propuso una desaceleración coordinada del desarrollo de la IA para estudiar con mayor profundidad los riesgos asociados a las capacidades avanzadas de estos sistemas. La propuesta recibió el respaldo público de figuras como Sam Altman, de OpenAI, Elon Musk, de xAI, Demis Hassabis, de Google DeepMind, y Satya Nadella, de Microsoft.