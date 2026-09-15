“Ojalá Tucumán me deje enamorada”: Sofía Mora anticipó su primer show en la provincia

¿Qué pasa cuando una canción escrita a los 15 años vuelve a encontrarte a los 23? Sofía Mora, cantante, compositora y productora argentina que comenzó a hacerse conocida en TikTok y luego llegó a escenarios como Cosquín Rock, convirtió esa pregunta en "Limbo Tour", la gira con la que llegará por primera vez a Tucumán. Se presentará este jueves 17 de septiembre, a las 21, en el Teatro Alberdi, con un show que recorrerá las diferentes etapas de su carrera y dejará una parte del repertorio en manos del público.