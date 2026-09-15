“Ojalá Tucumán me deje enamorada”: Sofía Mora anticipó su primer show en la provincia

Resumen para apurados
- La cantante Sofía Mora presentará este jueves su gira "Limbo Tour" en el Teatro Alberdi de Tucumán para repasar su carrera por primera vez ante el público local.
- Surgida en TikTok y formada en comedia musical, la artista reversionó temas de sus inicios con arreglos orquestales tras haber actuado en festivales como el Cosquín Rock.
- Este debut en el NOA consolida su transición de las redes a los escenarios y sirve de antesala para el nuevo material discográfico que la cantautora proyecta para 2027.
¿Qué pasa cuando una canción escrita a los 15 años vuelve a encontrarte a los 23? Sofía Mora, cantante, compositora y productora argentina que comenzó a hacerse conocida en TikTok y luego llegó a escenarios como Cosquín Rock, convirtió esa pregunta en "Limbo Tour", la gira con la que llegará por primera vez a Tucumán. Se presentará este jueves 17 de septiembre, a las 21, en el Teatro Alberdi, con un show que recorrerá las diferentes etapas de su carrera y dejará una parte del repertorio en manos del público.
Será el primer encuentro de la artista con sus seguidores tucumanos y tendrá canciones de XOXO, Mi lado cursi <3, El mundo real y Limbo Session, cuatro trabajos que acompañaron momentos personales y búsquedas musicales muy diferentes. “Vamos a pasar por todas las etapas. Tengo preparado un setlist ganador, no se desaprovecha ni un minuto del show”, anticipó en diálogo con LA GACETA.
Un repertorio que también elegirá el público
Además, el show tendrá un espacio llamado “momento Limbo”, ahí, Sofía invitará al público a proponer temas que quedaron fuera del repertorio habitual para volver a interpretarlos sobre el escenario.
“Hay canciones que por ahí ya no están en el setlist, pero les vamos a dar un último mimo”, explicó y esa participación refuerza el sentido de una gira pensada como un recorrido por todo lo que hizo hasta ahora, antes de avanzar hacia el próximo disco que prepara para 2027.
El punto de partida es Limbo Session, un EP en el que retomó cuatro canciones anteriores y las grabó nuevamente junto a 11 músicos. Las versiones incorporan nuevos arreglos y una sonoridad más cercana a la identidad que busca construir en esta etapa. El proyecto incluye “Me siento tan bien”, “Yo no te busqué”, “Segunda opción”, junto a Ciendi, y “Es historia no es error”, con Luz Gaggi.
“Quería que, aunque la gente ya conociera las canciones, se sorprendiera al escucharlas. Que parecieran otras canciones, pero que ya se supieran las letras”, señaló.
Volver a una canción escrita a los 15
Una de las composiciones que recuperó fue “Me siento tan bien”, perteneciente a XOXO, su primer álbum. Sofía la escribió a los 15 años y, tiempo después, volvió a reconocerse en la misma historia: la sensación de bienestar que aparece después de atravesar una relación en la que no se sintió valorada.
Ese reencuentro también le permitió revisar una grabación con la que nunca había quedado completamente conforme. “Me faltaba sentirla mía al 100%. Le agregamos músicos y arreglos, y hoy siento que logré el sonido que quiero, que finalmente lo encontré”, contó. Para la cantante, que suele ser exigente con su propio trabajo, las nuevas sesiones representaron una satisfacción poco habitual.
Las distintas emociones de su repertorio también explican el nombre de la gira. Mientras Mi lado cursi retrató el enamoramiento y una visión idealizada de los vínculos, El mundo real mostró su contracara: el desencanto, la tristeza y la experiencia de una relación difícil. Limbo aparece ahora como el punto medio desde el cual puede abrazar ambas versiones sin permanecer en ninguno de los extremos.
Entradas para ver a Sofía Mora
Las entradas para el recital en el Teatro Alberdi, ubicado en Jujuy 92, cuestan $31.000 para platea; $29.000 para palco bajo y tertulia; $26.000 para palco lateral, y $21.000 para palco alto y cazuela. El meet and greet tiene un valor de $20.000.
A dos días de su debut en la provincia, Sofía reconoció que espera el encuentro con una mezcla de entusiasmo y nervios. “Ojalá Tucumán sea un destino que me deje enamorada”, cerró.
De las paredes de TikTok a los escenarios
Antes de publicar sus discos, Sofía se hizo conocida durante la pandemia por sus videos en TikTok. Comenzó documentando cómo pintaba una pared de su casa y, entre una publicación y otra, mostraba de manera ocasional que tocaba la guitarra, el piano y bailaba. Lo que todavía no contaba era que también escribía canciones.
“Me daba mucha vergüenza que mis compañeros del colegio me vieran haciendo música porque nadie sabía que componía”, recordó. El cambio llegó cuando terminó la pandemia y anunció su primer disco. “Ahí me blanqueé como artista, me saqué la máscara. Yo no soy tiktoker, en realidad soy esto”, afirmó.
Su vínculo con el arte, sin embargo, había comenzado mucho antes. A los cuatro años empezó a tomar clases y durante la primaria y la secundaria se formó en canto, guitarra, piano, teatro, comedia musical, hip hop, tap y ballet. A los 12 obtuvo una beca para viajar a Nueva York, donde ingresó de manera excepcional a una escuela que recibía estudiantes desde los 16.
Después de XOXO llegaron nuevos lanzamientos, la firma con Sony Music Argentina y presentaciones junto a artistas como Emilia, Ricky Martin, Koino Yokan y Rels B. También participó en Cosquín Rock, Harlem Festival y Festival Bandera. Ella define esas oportunidades como “deseos materializados” que le permiten dimensionar su crecimiento en una carrera atravesada por la comparación y la exigencia constante.