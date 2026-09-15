Tramitación de licencia de conducir, DNI, castraciones y más en Villa Amalia y barrio Néstor Kirchner

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán trasladará esta semana el Operativo Integral a barrios del sudeste tucumano. Desde este lunes, los vecinos de la zona pueden disfrutar de los stands que acercó el municipio para hacer trámites, averiguaciones, EcoCanje y acceder a servicios de salud y castración de mascotas. La atención se brindará hasta este viernes 18 de septiembre.