Tramitación de licencia de conducir, DNI, castraciones y más en Villa Amalia y barrio Néstor Kirchner

Resumen para apurados
- San Miguel de Tucumán realiza hasta el 18 de septiembre un operativo en Villa Amalia y barrio Néstor Kirchner para acercar trámites de DNI, licencias y salud a los vecinos.
- A través de tráilers móviles, el municipio brinda castración de mascotas, atención sanitaria, EcoCanje, gestión de SUBE y tareas de bacheo programadas en ambos puntos barriales.
- La descentralización de servicios públicos busca agilizar gestiones esenciales y mejorar la infraestructura urbana y sanitaria en sectores postergados del sudeste de la capital.
La Municipalidad de San Miguel de Tucumán trasladará esta semana el Operativo Integral a barrios del sudeste tucumano. Desde este lunes, los vecinos de la zona pueden disfrutar de los stands que acercó el municipio para hacer trámites, averiguaciones, EcoCanje y acceder a servicios de salud y castración de mascotas. La atención se brindará hasta este viernes 18 de septiembre.
El operativo tendrá dos puntos centrales. En Villa Amalia, será la plaza Amalia, según informó la Municipalidad, ubicada en la esquina de Moreno y Lavaisse. En Barrio Néstor Kirchner, los trailers se instalarán en la manzana 14, lote 8, a la altura de las avenidas Colón y Democracia.
Operativo Integral Municipal en Villa Amalia
Lunes 14 al viernes 18 de septiembre
● Durante toda la semana estará instalado en la plaza Amalia, en Moreno y Lavaisse, el tráiler de castración de animales de compañía.
Martes 15
● DNI: habrá atención para efectuar trámites relacionados con el Documento Nacional de Identidad.
● SUBE: se podrán realizar gestiones vinculadas con la tarjeta utilizada para viajar en el transporte público.
● Centros Vecinales: se brindará atención y orientación a vecinos y organizaciones barriales.
● Cultura: el área municipal participará con actividades destinadas a la comunidad.
● Ecocanje: los vecinos podrán entregar materiales reciclables en el marco de las acciones destinadas a fomentar prácticas sustentables.
● Licencia de conducir: habrá atención para realizar trámites vinculados con el carnet de manejo.
● Brigada de Intervención Rápida (BIR): participará del operativo con intervenciones en el sector.
Miércoles 16
● DNI: se podrán efectuar gestiones relacionadas con la documentación personal.
● Licencia de conducir: habrá atención para trámites vinculados con el carnet de manejo.
● Corte de pelo para niños: se brindará el servicio de manera gratuita.
● Salud: estará presente el tráiler sanitario, con atención de médico generalista, Enfermería, vacunación y Obstetricia.
● Casa Azul: participará con sus servicios de atención y orientación.
● Inclusión: el área brindará atención y asesoramiento a los vecinos.
● Brigada de Intervención Rápida (BIR): realizará intervenciones durante la jornada.
● Ecografías: desde las 14 se otorgarán turnos para la realización de estos estudios.
Operativo Integral Municipal en Barrio Néstor Kirchner
Lunes 14 al viernes 18 de septiembre
● Durante toda la semana permanecerá instalado el tráiler de castración de animales de compañía en manzana 14, lote 8, a la altura de avenida Colón y avenida Democracia.
Jueves 17 de septiembre
● En materia sanitaria, los vecinos podrán acceder a atención de médico generalista, Enfermería, Obstetricia y vacunación.
También estarán disponibles los siguientes servicios y actividades:
● Licencia de conducir: estará presente el tráiler para realizar trámites relacionados con el carnet.
● El Mercado en tu Barrio: los vecinos podrán acceder a los productos y promociones ofrecidos por los puestos del programa.
● DNI: habrá atención en el lugar para efectuar gestiones de documentación.
● Deportes: se ofrecerán clases de gimnasia para mujeres.
● Enripiado y bacheo: se realizarán trabajos para mejorar las condiciones de las calles del sector.
● Brigada de Intervención Rápida (BIR): participará con intervenciones en el barrio.
● Inclusión y Género: habrá atención y asesoramiento para la comunidad.
● Casa Azul: brindará sus prestaciones habituales.
● Niñez y Juventud: el área municipal estará presente con actividades y servicios destinados a niños, adolescentes y jóvenes.
Viernes 18 de septiembre
● Centros Vecinales: se brindará atención y orientación a vecinos y organizaciones barriales.
● El Sanmiguelino: el programa municipal estará presente durante la jornada.
● Bromatología: se dictarán clases de Manipulación de Alimentos.
● Empleo: se realizarán inscripciones al programa Fomentar Empleo para jóvenes de 18 a 24 años.
● Ecocanje: se recibirán materiales reciclables.
● PIA: se instalará un contenedor para que los vecinos puedan realizar tareas de descacharreo.
● Licencia de conducir: habrá atención para trámites relacionados con el carnet.
● SUBE: se podrán realizar gestiones vinculadas con la tarjeta de transporte.
● DNI: habrá atención para trámites de documentación.
● Brigada de Intervención Rápida (BIR): participará del operativo.
● Enripiado y bacheo: continuarán las intervenciones destinadas a mejorar las calles del barrio.