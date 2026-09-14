Qué tan poco saludable es reemplazar la cena por un alfajor: qué pasa en el cuerpo cuando se convierte en un hábito

En un contexto de pérdida de poder adquisitivo, la alimentación también se transforma. Para muchas personas, reducir gastos significa saltear alguna de las comidas del día o resolverla con un producto económico y fácil de conseguir. Entre esas alternativas aparece el alfajor: aporta calorías, es práctico y puede producir una sensación momentánea de saciedad. Sin embargo, reemplazar habitualmente la cena por un alfajor está lejos de ser una alimentación completa y puede generar consecuencias cuando se sostiene en el tiempo.