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Boca clasificó a las semifinales de la Copa Sudamericana 2026 tras empatar 1-1 frente a São Paulo en el Morumbí

Con el 1-0 obtenido en La Bombonera, el equipo de Rodolfo Arruabarrena intentará quebrar una racha adversa en territorio brasileño para meterse entre los cuatro mejores de la Copa Sudamericana.

Boca clasificó a las semifinales de la Copa Sudamericana 2026 tras empatar 1-1 frente a São Paulo en el Morumbí
15 Septiembre 2026

Resumen para apurados

  • Boca Juniors visita esta noche a São Paulo en el Morumbí por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, buscando sellar su pase a semifinales.
  • Con la ventaja del 1-0 logrado en la ida, el equipo de Arruabarrena suma los regresos de Montero y Delgado, mientras São Paulo buscará revertir la serie.
  • El Xeneize intentará quebrar una racha histórica de diez partidos sin ganar en Brasil para meterse entre los cuatro mejores clubes del certamen continental.
Resumen generado con IA

Boca Juniors afrontará esta noche una de sus paradas más exigentes del año cuando se presente en el estadio Morumbí para medirse ante Sao Paulo, en el duelo de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Con la ventaja del 1-0 obtenido en La Bombonera la semana pasada, el "Xeneize" saldrá a la cancha desde las 21:30 con la premisa de cuidar la diferencia o ampliarla para meterse en semifinales, bajo el arbitraje del uruguayo Gustavo Tejera y la televisación en directo de DSports.

Luego de haber dosificado esfuerzos con una formación alternativa en la victoria 3-1 sobre Central Córdoba por el torneo local, Rodolfo Arruabarrena pondrá en cancha todo su potencial titular. El "Vasco" contará con dos retornos de peso: el arquero colombiano Álvaro Montero reasumirá la custodia del arco tras reincorporarse de su viaje de urgencia por motivos familiares, mientras que Milton Delgado dejó atrás una distensión muscular y se perfila para ingresar en el mediocampo en lugar de Tomás Belmonte. Ese ingreso representará la única variante respecto del once inicial del primer chico, con la misión añadida de romper una compleja sequía estadística: Boca arrastra 10 compromisos consecutivos sin ganar en suelo brasileño, la peor racha de su historia en esas tierras.

Por su parte, el conjunto paulista llega con la obligación de revertir el marcador adverso para evitar la eliminación ante su gente. El entrenador Dorival Júnior también optó por preservar a la mayoría de sus habituales titulares en el clásico del último fin de semana frente a Palmeiras —donde cayó 2-0 por el Brasileirao— para apostar todos sus cañones a la serie continental. Apoyado en la presencia ofensiva de Jonathan Calleri y Luciano, el "Tricolor" buscará hacer valer la localía para forzar los penales o quedarse con la clasificación directa.

Probables formaciones:

SAO PAULO: Rafael; Lucas Ramon, José Sabino, Robert Arboleda, Domingos Duarte, Iago Amaral; Marcos Antonio, Pablo Maia; Artur, Jonathan Calleri y Luciano. DT: Dorival Junior.

BOCA: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado, Alan Velasco; Miguel Merentiel y Leonel Flores. DT: Rodolfo Arruabarrena.

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