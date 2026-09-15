Boca clasificó a las semifinales de la Copa Sudamericana 2026 tras empatar 1-1 frente a São Paulo en el Morumbí

Luego de haber dosificado esfuerzos con una formación alternativa en la victoria 3-1 sobre Central Córdoba por el torneo local, Rodolfo Arruabarrena pondrá en cancha todo su potencial titular. El "Vasco" contará con dos retornos de peso: el arquero colombiano Álvaro Montero reasumirá la custodia del arco tras reincorporarse de su viaje de urgencia por motivos familiares, mientras que Milton Delgado dejó atrás una distensión muscular y se perfila para ingresar en el mediocampo en lugar de Tomás Belmonte. Ese ingreso representará la única variante respecto del once inicial del primer chico, con la misión añadida de romper una compleja sequía estadística: Boca arrastra 10 compromisos consecutivos sin ganar en suelo brasileño, la peor racha de su historia en esas tierras.