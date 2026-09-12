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El colectivo de River quedó atascado en el hotel y demoró el traslado al estadio

El micro no pudo completar la salida por la rampa y la delegación debió recurrir a otra unidad, lo que alteró el cronograma previo al partido.

DEMORA. El colectivo que debía trasladar a River quedó atascado en la rampa del hotel y obligó a la delegación a cambiar de unidad antes de partir hacia el José Fierro.
DEMORA. El colectivo que debía trasladar a River quedó atascado en la rampa del hotel y obligó a la delegación a cambiar de unidad antes de partir hacia el José Fierro. Foto: Gaspar Rodríguez
Hace 25 Min

Resumen para apurados

  • El micro de River quedó atascado hoy en la rampa del hotel Hilton en Tucumán por un desnivel, lo que demoró el traslado del plantel al estadio José Fierro.
  • La parte trasera del vehículo tocó el suelo e impidió maniobrar. Tras fallar la asistencia mecánica inicial, la delegación debió contratar de urgencia otra unidad.
  • El imprevisto generó malestar interno por alterar el cronograma del partido y obligó a reconfigurar sobre la marcha el operativo de seguridad y logística previsto.
Resumen generado con IA

River sufrió un contratiempo inesperado en la previa del duelo frente a Atlético Tucumán. El colectivo que debía trasladar al plantel desde el hotel Hilton hacia el Monumental José Fierro quedó atascado en la rampa de salida ubicada sobre calle Las Piedras y obligó a modificar la logística prevista.

Según confirmaron desde River a LA GACETA, la parte trasera del micro quedó apoyada sobre el piso, mientras que la delantera quedó elevada. Esa posición impidió que el vehículo pudiera completar el giro necesario para salir del lugar.

En un primer momento se intentó resolver la situación con asistencia mecánica, pero finalmente no fue posible liberar el colectivo en tiempo y forma. Por ese motivo, la delegación debió solicitar otro micro para trasladar al plantel hacia el estadio.

El inconveniente generó una demora en el cronograma previsto para la salida del hotel y alteró la planificación previa al partido. Puertas adentro hubo malestar por la situación, teniendo en cuenta que el equipo tenía pautados horarios específicos para llegar al José Fierro y completar con normalidad la preparación antes del encuentro.

El episodio obligó a la seguridad del hotel y del club a reorganizar rápidamente el traslado, en una previa que ya venía marcada por una logística especial debido a la presencia de público visitante y al importante operativo desplegado en la ciudad.

Finalmente, River debió dejar de lado el vehículo originalmente previsto y recurrir a otra unidad para poder emprender el camino hacia el Monumental.

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