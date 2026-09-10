Luz verde en Junín: River podrá llevar 3.500 hinchas visitantes ante Sarmiento por el Torneo Clausura

El propio presidente de la institución juninense, Fernando Chiófalo, se encargó de ratificar la noticia a través del canal de streaming oficial del club, remarcando la intención de convertir su estadio en una de las plazas pioneras para el regreso progresivo de ambas hinchadas en el fútbol argentino: “Tendremos visitantes con Belgrano y también con River. Y si todo anda bien, también será con Rosario Central. Es lindo desde donde se lo mire, tanto por el folclore del espectáculo como por el aspecto económico, que nos vendrá muy bien a nosotros”.