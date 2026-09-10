Luz verde en Junín: River podrá llevar 3.500 hinchas visitantes ante Sarmiento por el Torneo Clausura
Los organismos de seguridad de la Provincia de Buenos Aires aprobaron el pedido de la dirigencia del "Kiwi" para el duelo en el Estadio Eva Perón. Será el tercer compromiso consecutivo fuera de Núñez con presencia de la parcialidad "millonaria".
Resumen para apurados
- La seguridad bonaerense autorizó a 3.500 hinchas de River a asistir al partido contra Sarmiento el 4 de octubre en Junín, tras un pedido formal del club local.
- La medida concreta el tercer partido consecutivo de River con público visitante en el Clausura, luego de sus visitas con hinchada propia ante Banfield y Atlético Tucumán.
- Sarmiento busca ser pionero en el retorno gradual de ambas parcialidades en el fútbol argentino y prevé repetir la iniciativa cuando reciba a Rosario Central.
River Plate volverá a contar con el aliento de su gente fuera de Núñez. Tras las gestiones impulsadas por la comisión directiva de Sarmiento, los organismos de seguridad de la Provincia de Buenos Aires autorizaron la presencia de público visitante para el choque correspondiente a la decimoprimera fecha del Torneo Clausura, programado para el domingo 4 de octubre a las 14:45. Para dicho encuentro, el club de Junín pondrá a disposición de la parcialidad riverplatense un cupo aproximado de 3.500 localidades en las tribunas del Estadio Eva Perón.
El propio presidente de la institución juninense, Fernando Chiófalo, se encargó de ratificar la noticia a través del canal de streaming oficial del club, remarcando la intención de convertir su estadio en una de las plazas pioneras para el regreso progresivo de ambas hinchadas en el fútbol argentino: “Tendremos visitantes con Belgrano y también con River. Y si todo anda bien, también será con Rosario Central. Es lindo desde donde se lo mire, tanto por el folclore del espectáculo como por el aspecto económico, que nos vendrá muy bien a nosotros”.
Con esta confirmación, el conjunto que conduce Leonardo Ponzio encadenará su tercer partido consecutivo en condición de visitante acompañado por su gente. La seguidilla comenzó con una concurrencia cercana a los 7.000 simpatizantes en el Florencio Sola frente a Banfield, continuará este sábado con 5.250 hinchas en el Monumental José Fierro ante Atlético Tucumán y se completará con los 3.500 boletos asignados en Junín.
En los próximos días, ambas instituciones darán a conocer los canales de expendio, la delimitación de los sectores asignados y los costos definitivos, con una estimación de precios que rondaría los 100.000 pesos de acuerdo con los últimos antecedentes en la categoría.