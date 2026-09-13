San Martín de Tucumán aplastó 3 a 0 a Agropecuario

Lo que tenés que saber

San Martín de Tucumán recibirá a Agropecuario este domingo a las 18.30, en un encuentro correspondiente a la fecha 29 de la Primera Nacional 2026. El partido tendrá como escenario el estadio La Ciudadela.

El encuentro podrá verse en vivo en Argentina a través de LPF Play, la plataforma oficial de la AFA, que transmite de manera gratuita los partidos de la Primera Nacional durante la temporada 2026.

Para acceder a la transmisión online es necesario ingresar a la plataforma y crear un usuario. De esta manera, los hinchas podrán seguir el partido desde una computadora, teléfono celular u otros dispositivos compatibles.

El partido comenzará a las 18.30 de este domingo 13 de septiembre.

San Martín de Tucumán buscará hacerse fuerte como local ante Agropecuario en la continuidad del campeonato de la Primera Nacional.