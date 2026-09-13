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San Martín de Tucumán aplastó 3 a 0 a Agropecuario

SAN Martín en un duro partido con Agropecuario.
SAN Martín en un duro partido con Agropecuario. OSVALDO RIPOLL/LAGACETA

El "Santo" tuvo contra las cuerdas al equipo visitante durante todo el primer tiempo y parte del segundo. Carabajal abrió el marcador a los 19 minutos del segundo tiempo. Cabrera amplió la diferencia, unos minutos después. Y Cisnero marcó el tercero.

Hace 2 Hs
20:32 hs

Final del partido

20:26 hs

Tiempo cumplido: solo faltan unos minutitos más

20:24 hs

Mirá que obra de arte este gol

20:10 hs

Gol de San Martín de Tucumán

Alan Cisnero marca el tercer gol para el equipo local. 

20:09 hs

Gol de San Martín de Tucumán: gana 2 a 0

Bruno Cabrera amplió la diferencia para el Santo

20:07 hs

Goool de San Martín de Tucumán

19’ ST. Gabriel Carabajal, con un gran remate, adelanta al Santo en el marcador.

19:44 hs

Arrancó el segundo tiempo

En los primeros segundos el arquero de Agropecuario le sacó un gol a Cabrera. 

19:24 hs

Fin del primer tiempo

El partido está igualado sin goles. 

19:19 hs

No quiere entrar

En una misma jugada, dos remates en los palos y el arquero visitante impidieron que el Santo abra el marcador.


19:14 hs

32’ PT. Nueva oportunidad para el Santo.

Gran pase en profundidad de Gabriel Carabajal para Mauro Verón, que remató cruzado pero nuevamente rechazó el arquero visitante.

19:01 hs

El arquero de Agropecuario es figura del partido: ya salvó varias situaciones de gol

18:58 hs

Los centros ponen en jaque a Agropecuario

18:50 hs

Los 11 titulares del equipo visitante

Los 11 titulares del equipo visitante
18:43 hs

4’ PT. Amarilla para Mauro Verón en San Martín

18:41 hs

San Martín toma la iniciativa y Agropecuario se carga de faltas

18:35 hs

Arrancó el partido

18:34 hs

Entrada en calor

Entrada en calor
18:27 hs

Los 11 titulares del local

Los 11 titulares del local
17:58 hs

Los jugadores ya están en el estadio

Los jugadores ya están en el estadio
17:33 hs

Cómo viene Agropecuario

Agropecuario enfrentará a San Martín de Tucumán después de haber ganado contra Atlético Rafaela. 

17:31 hs

Todo listo en el vestuario del local

Todo listo en el vestuario del local
16:45 hs

Cómo llega San Martín de Tucumán al partido contra Agropecuario por la Primera Nacional

San Martín de Tucumán enfrentará a Agropecuario después de haber perdido contra Tristán Suárez. 

Lo que tenés que saber

San Martín de Tucumán recibirá a Agropecuario este domingo a las 18.30, en un encuentro correspondiente a la fecha 29 de la Primera Nacional 2026. El partido tendrá como escenario el estadio La Ciudadela.

El encuentro podrá verse en vivo en Argentina a través de LPF Play, la plataforma oficial de la AFA, que transmite de manera gratuita los partidos de la Primera Nacional durante la temporada 2026.

Para acceder a la transmisión online es necesario ingresar a la plataforma y crear un usuario. De esta manera, los hinchas podrán seguir el partido desde una computadora, teléfono celular u otros dispositivos compatibles.

El partido comenzará a las 18.30 de este domingo 13 de septiembre.

San Martín de Tucumán buscará hacerse fuerte como local ante Agropecuario en la continuidad del campeonato de la Primera Nacional.

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