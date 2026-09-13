San Martín de Tucumán aplastó 3 a 0 a Agropecuario
Final del partido
Tiempo cumplido: solo faltan unos minutitos más
Mirá que obra de arte este gol
¡Como para no gritarlo, Gabriel! pic.twitter.com/aLrnO5XEAl— Club Atlético San Martín (@CASMOficial) September 13, 2026
Gol de San Martín de Tucumán
Alan Cisnero marca el tercer gol para el equipo local.
Gol de San Martín de Tucumán: gana 2 a 0
Bruno Cabrera amplió la diferencia para el Santo
Goool de San Martín de Tucumán
19’ ST. Gabriel Carabajal, con un gran remate, adelanta al Santo en el marcador.
Arrancó el segundo tiempo
En los primeros segundos el arquero de Agropecuario le sacó un gol a Cabrera.
Fin del primer tiempo
El partido está igualado sin goles.
No quiere entrar
En una misma jugada, dos remates en los palos y el arquero visitante impidieron que el Santo abra el marcador.
32’ PT. Nueva oportunidad para el Santo.
Gran pase en profundidad de Gabriel Carabajal para Mauro Verón, que remató cruzado pero nuevamente rechazó el arquero visitante.
El arquero de Agropecuario es figura del partido: ya salvó varias situaciones de gol
Los centros ponen en jaque a Agropecuario
Los 11 titulares del equipo visitante
4’ PT. Amarilla para Mauro Verón en San Martín
San Martín toma la iniciativa y Agropecuario se carga de faltas
Arrancó el partido
Entrada en calor
Los 11 titulares del local
Los jugadores ya están en el estadio
Cómo viene Agropecuario
Agropecuario enfrentará a San Martín de Tucumán después de haber ganado contra Atlético Rafaela.
Todo listo en el vestuario del local
Cómo llega San Martín de Tucumán al partido contra Agropecuario por la Primera Nacional
San Martín de Tucumán enfrentará a Agropecuario después de haber perdido contra Tristán Suárez.
Lo que tenés que saber
San Martín de Tucumán recibirá a Agropecuario este domingo a las 18.30, en un encuentro correspondiente a la fecha 29 de la Primera Nacional 2026. El partido tendrá como escenario el estadio La Ciudadela.
El encuentro podrá verse en vivo en Argentina a través de LPF Play, la plataforma oficial de la AFA, que transmite de manera gratuita los partidos de la Primera Nacional durante la temporada 2026.
Para acceder a la transmisión online es necesario ingresar a la plataforma y crear un usuario. De esta manera, los hinchas podrán seguir el partido desde una computadora, teléfono celular u otros dispositivos compatibles.
El partido comenzará a las 18.30 de este domingo 13 de septiembre.
San Martín de Tucumán buscará hacerse fuerte como local ante Agropecuario en la continuidad del campeonato de la Primera Nacional.