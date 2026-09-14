Boca llega con ventaja, pero sin margen para relajarse en la Sudamericana

El equipo argentino llega fortalecido por una racha de 12 partidos sin derrotas desde la llegada del “Vasco”, pero sabe que el buen presente no alcanza para relajarse. La serie está abierta y un solo gol separa a Boca de las semifinales. Además, el aspecto defensivo no ha sido precisamente una de las principales virtudes que mostró el equipo durante este ciclo, por lo que deberá extremar los cuidados ante un rival que tendrá el respaldo de su público.