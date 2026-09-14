DeportesMás deportes

Boca llega con ventaja, pero sin margen para relajarse en la Sudamericana

El equipo de Arruabarrena enfrenta a San Pablo con la ventaja mínima conseguida en la Bombonera. Una victoria o un empate pueden darle el pase a semifinales. Si cae por un gol, la serie se definirá por penales.

GOLEADOR XENEIZE. Miguel Merentiel es la principal carta ofensivo del equipo de Rodolfo Arruabarrena.
GOLEADOR "XENEIZE". Miguel Merentiel es la principal carta ofensivo del equipo de Rodolfo Arruabarrena.
Por Carlos Chirino Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Boca Juniors visita este martes a San Pablo en el Morumbí por la vuelta de cuartos de final de la Copa Sudamericana para clasificar a semifinales tras ganar 1-0 en la ida.
  • El equipo de Arruabarrena acumula 12 partidos invicto y reservó titulares el fin de semana. Recupera a Delgado en el medio, mientras el local sufrirá la baja de Calleri.
  • Con un empate o victoria, Boca accederá a las semifinales continentales. Una caída por la mínima forzará penales, poniendo a prueba su resistencia en una noche decisiva.
Resumen generado con IA

Boca Juniors afrontará este martes uno de los partidos más exigentes desde el regreso de Rodolfo Arruabarrena al club. Desde las 21.30, el “Xeneize” visitará a San Pablo en el estadio Morumbí por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, con una ventaja mínima de 1-0 conseguida la semana pasada en la Bombonera. El objetivo es claro: sostener la diferencia, superar una noche de máxima exigencia y meterse entre los cuatro mejores del torneo continental.

Boca venció a Central Córdoba con suplentes y ahora piensa en San Pablo

Boca venció a Central Córdoba con suplentes y ahora piensa en San Pablo

El equipo argentino llega fortalecido por una racha de 12 partidos sin derrotas desde la llegada del “Vasco”, pero sabe que el buen presente no alcanza para relajarse. La serie está abierta y un solo gol separa a Boca de las semifinales. Además, el aspecto defensivo no ha sido precisamente una de las principales virtudes que mostró el equipo durante este ciclo, por lo que deberá extremar los cuidados ante un rival que tendrá el respaldo de su público.

Arruabarrena llega al duelo con la tranquilidad de haber podido preservar a buena parte de sus titulares durante el último partido. El viernes, apenas Lautaro Blanco comenzó como titular, mientras que Santiago Ascacíbar ingresó algunos minutos desde el banco. El resto de los futbolistas que estarán desde el inicio en Brasil tuvo una semana completa de recuperación.

Con respecto al equipo que disputó el encuentro de ida, el entrenador realizaría una sola modificación. Milton Delgado, recuperado de una distensión muscular que lo marginó de los últimos cuatro partidos, volverá a la formación inicial en lugar de Tomás Belmonte. El mediocampista de 21 años recupera así un lugar dentro del que Arruabarrena considera su tridente ideal en la mitad de la cancha.

Leandro Paredes volverá a ser el eje, acompañado por Ascacíbar y Delgado. Los tres conforman uno de los principales motores del equipo: recuperación, despliegue, carácter, juego y llegada se combinan en un mediocampo que el entrenador pretende volver a imponer en una noche en la que Boca necesitará personalidad.

La AFA tomó una primera decisión sobre el reclamo de Vélez contra Boca por la Copa Argentina

La AFA tomó una primera decisión sobre el reclamo de Vélez contra Boca por la Copa Argentina

En defensa también habrá novedades importantes. Álvaro Montero recuperará el arco, mientras que Facundo Herrera será ratificado como segundo marcador central. El juvenil se ganó el puesto por encima de Marco Pellegrino y continuará junto a Lautaro Di Lollo. Los laterales serán Leandro Lozano y Lautaro Blanco.

Una de las decisiones que tomó Arruabarrena en los últimos partidos fue mantener a Facundo Herrera como titular, una posición por la que también deberá competir con Ayrton Costa cuando el defensor se recupere plenamente del desgarro que sufrió frente a Racing.

En ofensiva, Alan Velasco continuará entre los 11 después del crecimiento que mostró en sus últimas presentaciones. El ex Independiente ocupa el lugar que dejó Tomás Aranda y, aunque ofrece características diferentes, respondió con buenas actuaciones. Arriba estarán nuevamente Miguel Merentiel y Leonel Flores, quien continúa ganándole la pulseada por el puesto a Sebastián Villa.

Del otro lado, San Pablo tendrá una baja importante. Jonathan Calleri no podrá jugar debido a la acumulación de tarjetas amarillas. Dorival Junior ya tendría definido a su reemplazante: Luciano da Rocha Neves. El experimentado delantero, de 33 años, será una de las cartas ofensivas del conjunto brasileño en el Morumbí. De extensa trayectoria, jugó en Leganés y Panathinaikos durante su paso por Europa, mientras que en Brasil vistió las camisetas de Atlético Goianiense, Avaí, Corinthians, Fluminense y Gremio antes de desembarcar en San Pablo.

La joya de Boca que se ganó un lugar con Arruabarrena y fue comparada con Tarantini

La joya de Boca que se ganó un lugar con Arruabarrena y fue comparada con Tarantini

Boca tendrá por delante una de esas noches coperas en las que deberá demostrar que la ventaja conseguida en casa puede sostenerse lejos de la Bombonera. El premio será enorme: un lugar entre los cuatro mejores de la Sudamericana y la posibilidad de mantener vivo el sueño continental.

Temas TucumánClub Atlético Boca JuniorsSan Miguel de TucumánCopa SudamericanaRodolfo ArruabarrenaSão Paulo Futebol ClubeArgentinaEstadio Alberto J Armando
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Nieve en los Valles y 6° bajo cero: el último golpe del invierno antes del calor en Tucumán
1

Nieve en los Valles y 6° bajo cero: el último golpe del invierno antes del calor en Tucumán

Qué son las “Plazas de Bolsillo”: un concepto que cobra fuerza en Tucumán
2

Qué son las “Plazas de Bolsillo”: un concepto que cobra fuerza en Tucumán

Amplían la denuncia contra Catalán por su domicilio en Tucumán
3

Amplían la denuncia contra Catalán por su domicilio en Tucumán

“Juega el balón”: qué dijo el VAR sobre la polémica falta de Arambarri en Atlético Tucumán-River
4

“Juega el balón”: qué dijo el VAR sobre la polémica falta de Arambarri en Atlético Tucumán-River

Fiesta Nacional en Famaillá: una campeona y una empanada que llegó de Japón
5

Fiesta Nacional en Famaillá: una campeona y una empanada que llegó de Japón

Ranking notas premium
Qué son las “Plazas de Bolsillo”: un concepto que cobra fuerza en Tucumán
1

Qué son las “Plazas de Bolsillo”: un concepto que cobra fuerza en Tucumán

Las claves en el debate por la candidatura de Jaldo para 2027
2

Las claves en el debate por la candidatura de Jaldo para 2027

La conversación y el ruido
3

La conversación y el ruido

¿Quiebre total? Jaldo afirmó que de ninguna manera habrá un acuerdo con Manzur
4

¿Quiebre total? Jaldo afirmó que "de ninguna manera" habrá un acuerdo con Manzur

Trump habló de un “desastre potencial” por Malvinas y Milei avanza con nuevas sanciones
5

Trump habló de un “desastre potencial” por Malvinas y Milei avanza con nuevas sanciones

Más Noticias
“Quisieron instalar otra falacia”: la fuerte respuesta de Federico Beligoy tras las polémicas en Atlético Tucumán-River

“Quisieron instalar otra falacia”: la fuerte respuesta de Federico Beligoy tras las polémicas en Atlético Tucumán-River

Atlético Tucumán y otro viaje por la Copa Argentina: cuánto cuesta acompañar al “Decano” a Buenos Aires

Atlético Tucumán y otro viaje por la Copa Argentina: cuánto cuesta acompañar al “Decano” a Buenos Aires

“Juega el balón”: qué dijo el VAR sobre la polémica falta de Arambarri en Atlético Tucumán-River

“Juega el balón”: qué dijo el VAR sobre la polémica falta de Arambarri en Atlético Tucumán-River

Jubilaciones ANSES: cuánto cobrarán los jubilados y pensionados en octubre de 2026 con el nuevo aumento

Jubilaciones ANSES: cuánto cobrarán los jubilados y pensionados en octubre de 2026 con el nuevo aumento

Día Mundial del Hincha Decano: Atlético prepara vigilia, banderazo y actividades en homenaje a Luis Caro

Día Mundial del Hincha Decano: Atlético prepara vigilia, banderazo y actividades en homenaje a Luis Caro

Quién es el argentino que le entregó una bandera a Franco Colapinto en el GP de Madrid

Quién es el argentino que le entregó una bandera a Franco Colapinto en el GP de Madrid

Horóscopo chino: los signos bajo advertencia y los favorecidos en el inicio de semana, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos bajo advertencia y los favorecidos en el inicio de semana, según Ludovica Squirru

Cuándo corre Colapinto en la Fórmula 1: días y horarios del GP de Azerbaiyán

Cuándo corre Colapinto en la Fórmula 1: días y horarios del GP de Azerbaiyán

Comentarios