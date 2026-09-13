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Mirá las mejores fotos de la nevada en Tafí del Valle

El paisaje se transformó con la llegada de la nieve. Las imágenes muestran distintos sectores cubiertos de blanco, entre ellos la zona de La Quebradita.

TAFÍ DEL VALLE. La nieve fue un gran atractivo este domingo 13 de septiembre
TAFÍ DEL VALLE. La nieve fue un gran atractivo este domingo 13 de septiembre SERGIO FERNANDEZ/LAGACETA
Hace 1 Hs

La nieve volvió a cambiar el paisaje de Tafí del Valle y dejó postales memorables. Cerros, caminos y distintos sectores de los Valles Calchaquíes quedaron cubiertos de blanco, en una jornada marcada por las bajas temperaturas.

TAFÍ DEL VALLE. TODOS QUIEREN una foto con la nieve. TAFÍ DEL VALLE. TODOS QUIEREN una foto con la nieve. SERGIO FERNANDEZ/LAGACETA

Las imágenes permiten apreciar el paisaje invernal de la localidad tucumana y la transformación de algunos de sus lugares más reconocidos. Entre las fotografías se encuentran postales tomadas en la zona de La Quebradita, donde la nieve se acumuló sobre el terreno y los alrededores.

TAFÍ DEL VALLE. La villa veraniega ofreció una postal nevada memorable. TAFÍ DEL VALLE. La villa veraniega ofreció una postal nevada memorable. SERGIO FERNANDEZ/LAGACETA

La presencia de nieve le dio al valle una fisonomía diferente, con los cerros y espacios abiertos cubiertos por una capa blanca. Las fotografías también permiten dimensionar el alcance de la nevada y el contraste entre el paisaje habitual de Tafí del Valle y el escenario que dejó el frío.

TAFÍ DEL VALLE. TAFÍ DEL VALLE. SERGIO FERNANDEZ/LAGACETA
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