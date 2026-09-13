Mirá las mejores fotos de la nevada en Tafí del Valle

La nieve volvió a cambiar el paisaje de Tafí del Valle y dejó postales memorables. Cerros, caminos y distintos sectores de los Valles Calchaquíes quedaron cubiertos de blanco, en una jornada marcada por las bajas temperaturas.
Las imágenes permiten apreciar el paisaje invernal de la localidad tucumana y la transformación de algunos de sus lugares más reconocidos. Entre las fotografías se encuentran postales tomadas en la zona de La Quebradita, donde la nieve se acumuló sobre el terreno y los alrededores.
La presencia de nieve le dio al valle una fisonomía diferente, con los cerros y espacios abiertos cubiertos por una capa blanca. Las fotografías también permiten dimensionar el alcance de la nevada y el contraste entre el paisaje habitual de Tafí del Valle y el escenario que dejó el frío.