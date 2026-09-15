¿Qué significa que San Miguel de Tucumán sea la capital simbólica cada 9 de Julio?

La primera iniciativa que puso a la capital tucumano en el centro de la escena fue el decreto Decreto N.º 81/1991, firmado el 14 de enero de 1991 por el entonces presidente Carlos Saúl Menem. Desde entonces, Fernando De la Rúa, Eduardo Duhalde, Néstor Kirchner, Cristina Fernández, Mauricio Macri, Alberto Fernández y Javier Milei llegaron a la provincia para dar inicio a los festejos, en la medianoche, en la Casa Histórica en la que se celebró el Congreso de 1816.