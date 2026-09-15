Resumen para apurados
- El Gobierno nacional oficializó la Ley 27820 que declara a San Miguel de Tucumán como capital simbólica del país cada 9 de Julio para celebrar los actos de la Independencia.
- La medida eleva a rango legal un decreto de 1991 firmado por Carlos Menem. Desde la visita de Roque Sáenz Peña en 1912, varios mandatarios asistieron a la Casa Histórica.
- La norma garantiza la presencia del Ejecutivo nacional en futuros aniversarios patrios y consolida a la provincia como polo cultural y turístico en las vacaciones de invierno.
Para los tucumanos, desde hace 110 años, San Miguel de Tucumán es el centro de todos los festejos por el Día de la Independencia. Si bien desde hace 35 años un decreto establecía a la ciudad como capital simbólica del país, la sanción de la Ley 2780 la convertirá en el escenario permanente de cada acto oficial del Gobierno nacional durante todos los 9 de Julio.
La primera iniciativa que puso a la capital tucumano en el centro de la escena fue el decreto Decreto N.º 81/1991, firmado el 14 de enero de 1991 por el entonces presidente Carlos Saúl Menem. Desde entonces, Fernando De la Rúa, Eduardo Duhalde, Néstor Kirchner, Cristina Fernández, Mauricio Macri, Alberto Fernández y Javier Milei llegaron a la provincia para dar inicio a los festejos, en la medianoche, en la Casa Histórica en la que se celebró el Congreso de 1816.
Sin embargo, debieron para más de tres décadas para que el decreto se convirtiera en la Ley 27820, sancionada por el Senado de la Nación, el pasado 26 de agosto. Con la publicación del Boletín Oficial, desde hoy, San Miguel de Tucumán se trasformó en la capital simbólica de los 9 de Julio.
¿Qué significa que San Miguel de Tucumán sea la capital simbólica cada 9 de Julio?
Según lo establecido por la Ley que lleva la firma de la vicepresidenta, Victoria Villarruel, y del presidente provisional del Senado, Martín Menem, "los actos centrales que organice el gobierno nacional, en conmemoración del aniversario de la Declaración de la Independencia Argentina, tendrán lugar en la ciudad de San Miguel de Tucumán".
Como sucede desde hace décadas, cada celebración del 9 de Julio es una oportunidad de posicionar turísticamente a la provincia, debido a la coincidencia de los festejos con las vacaciones de invierno.
Es por eso que ya es un clásico que desde la tarde del 8 de Julio se de inicio a la vigilia con diferentes actos y atracciones culturales en los alrededores de la plaza Independencia y de la Casa Histórica, en eventos que convocan a miles de tucumanos y de visitantes.
¿Quién fue el primer presidente argentino que visitó Tucumán el 9 de Julio?
En 1912, Roque Sáenz Peña fue el primer presidente argentino que visitó San Miguel de Tucumán el Día de la Independencia, algo que repitió en 1913, un año antes de su fallecimiento.
Sáenz Peña entendió que el aniversario de la Jura de la Independencia demandaba que la máxima autoridad nacional encabezara el festejo. Pasaría mucho tiempo para que su ejemplo fuera imitado.
Hipólito Yrigoyen, Marcelo T. de Alvear ni los Presidentes de la “década infame” (el dictador José Félix Uriburu; Agustín P. Justo, Roberto Ortiz y Ramón Castillo), ni los dictadores del golpe del 43 (Pedro Pablo Ramírez y Edelmiro Farrel) vinieron a la provincia para festejar la Independencia.
Hubo que esperar 34 años hasta que Juan Domingo Perón, acompañado por su par chileno Gabriel González Videla, firmó un acta en el Salón de la Jura de la Casa Histórica y declaró la “independencia económica”.
Después del derrocamiento de Perón, Juan Carlos Onganía fue el único dictador que eligió Tucumán para celebrar la fecha, algo que no repitieron, posteriormente, los mandatarios constitucionales, desde Arturo Frondizi a Raúl Alfonsín.