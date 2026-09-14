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Argentina ya está en Neuquén y comenzó a preparar la serie de Copa Davis ante Turquía

La Selección arribó con plantel completo y tuvo su primer contacto con la cancha del Ruca Che. El sábado y domingo enfrentará a Turquía por el Grupo Mundial I de la Copa Davis.

Argentina ya está en Neuquén y comenzó a preparar la serie de Copa Davis ante Turquía
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El equipo argentino de Copa Davis arribó a Neuquén para disputar la serie del Grupo Mundial I ante Turquía, programada para el 19 y 20 de septiembre en el estadio Ruca Che.
  • Con Francisco Cerúndolo y Mariano Navone a la cabeza, el plantel inició sus prácticas para adaptarse a la flamante superficie de GreenSet instalada especialmente en el recinto.
  • Argentina parte como favorita por ranking ante el conjunto turco y buscará un triunfo clave que consolide su camino hacia las instancias finales del certamen internacional.
Resumen generado con IA

La Selección de tenis ya está instalada en Neuquén y puso en marcha la preparación para una nueva serie de Copa Davis. El equipo nacional arribó este lunes por la tarde con plantel completo y tuvo su primer entrenamiento en el estadio Ruca Che, escenario en el que enfrentará a Turquía el sábado 19 y domingo 20 de septiembre por el Grupo Mundial I. 

La jornada sirvió, principalmente, para que los tenistas comenzaran a adaptarse a la cancha de GreenSet montada especialmente para la serie. Los primeros en probar la superficie fueron Francisco Cerúndolo, número 23 del ranking ATP y principal raqueta argentina, y Mariano Navone, ubicado en el puesto 45. 

Luego trabajaron Thiago Tirante (52°), Guido Andreozzi (14° del ranking de dobles) y Andrés Molteni (58°), mientras que también participó como sparring Juan Manuel La Serna (274°). El martes, el equipo argentino continuará con su preparación con una jornada de entrenamiento a doble turno. 

Turquía también llega a Neuquén

La delegación visitante tiene previsto arribar este martes. El capitán Erhan Oral convocó a Mert Alkaya (296°), Yanki Erel (329°), Tuncay Duran (616°), Arda Azkara (205° en dobles) y Kaan Isik Kosaner (1738°). La diferencia de ranking coloca a Argentina como favorita, aunque la serie deberá resolverse en cancha. 

Además del primer contacto con el Ruca Che, la jornada argentina contó con la visita del gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa. El mandatario provincial recibió al equipo, conversó con sus integrantes y hasta se animó a pelotear con Eduardo Schwank, subcapitán del conjunto nacional. 

Figueroa destacó la posibilidad de estrenar la nueva superficie de tenis instalada en el estadio y el impacto generado por la llegada de la Copa Davis a la Patagonia. La cancha fue montada especialmente para recibir la competencia internacional. 

Cuándo juega Argentina contra Turquía

El cronograma comenzará oficialmente el viernes 18, a las 11, cuando se realice el sorteo que determinará el orden de los partidos.

La acción arrancará el sábado 19 desde las 12, con los dos primeros encuentros de singles. El domingo 20, a partir de las 11, será el turno del dobles y posteriormente se disputarán los dos singles restantes, aunque el último solamente se jugará en caso de ser necesario. La serie tendrá transmisión de TyC Sports. 

Argentina ya cumplió así su primer día en Neuquén. Con Cerúndolo como principal carta y el plantel completo a disposición, los próximos entrenamientos estarán destinados a terminar de ajustar detalles y profundizar la adaptación a una superficie que puede convertirse en uno de los factores de la serie

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