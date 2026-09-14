Argentina ya está en Neuquén y comenzó a preparar la serie de Copa Davis ante Turquía

La Selección de tenis ya está instalada en Neuquén y puso en marcha la preparación para una nueva serie de Copa Davis. El equipo nacional arribó este lunes por la tarde con plantel completo y tuvo su primer entrenamiento en el estadio Ruca Che, escenario en el que enfrentará a Turquía el sábado 19 y domingo 20 de septiembre por el Grupo Mundial I.