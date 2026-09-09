Multaron con US$20.000 a una tenista argentina tras retirarse a los 17 minutos en el US Open

Resumen para apurados
- La tenista argentina Luisina Giovannini fue multada con US$20.000 en el US Open tras retirarse a los 17 minutos de su debut por no cumplir con el estándar profesional mínimo.
- La jugadora arrastraba una lesión de tobillo, no competía desde Wimbledon y perdía 5-0 cuando abandonó; la sanción restó el 62,5% del premio que le correspondía cobrar.
- Pese al duro golpe económico en un año donde disputó la qualy de los cuatro Grand Slams, la cordobesa apunta a recuperarse físicamente para los Juegos Suramericanos de Rosario.
La participación de Luisina Giovannini en el US Open terminó de una manera inesperada y con un fuerte impacto económico. La tenista argentina, de 19 años, recibió una multa de US$ 20.000 después de retirarse apenas 17 minutos después del inicio de su partido de primera ronda de la clasificación frente a la italiana Lucia Bronzetti.
Giovannini abandonó cuando perdía 5-0 en el primer set ante la séptima preclasificada de la qualy. Hasta ese momento se habían disputado 29 puntos: Bronzetti había ganado 21 y la cordobesa, ocho.
La sanción representa el 62,5% de los US$ 32.000 que le correspondían por haber participado en esa instancia del Grand Slam estadounidense.
La regla que motivó la sanción
La penalización fue aplicada bajo la normativa denominada “First-Round Performance”, que permite sancionar a un jugador cuando las autoridades del torneo consideran que su rendimiento en una primera ronda no alcanzó el estándar profesional mínimo requerido.
Para tomar una decisión de este tipo se evalúan distintos factores, entre ellos si el tenista completa o no el partido, su actividad en las semanas previas, antecedentes de retiros recientes y el uso de rankings protegidos o especiales.
En el caso de Giovannini, la argentina ingresó a la cancha con un vendaje en el tobillo izquierdo y sostuvo que arrastraba una molestia física. Además, su último partido oficial antes del US Open había sido dos meses atrás, durante Wimbledon.
La resolución no determinó que la tenista haya fingido una lesión, sino que la sanción estuvo vinculada específicamente con la evaluación de su actuación y con la normativa aplicada por las autoridades del torneo.
Una temporada de crecimiento
Más allá del episodio en Nueva York, Giovannini atraviesa una temporada importante en su carrera. Durante 2026 consiguió disputar las clasificaciones de los cuatro Grand Slams: Abierto de Australia, Roland Garros, Wimbledon y US Open.
La cordobesa ya acumula más de US$ 200.000 en premios oficiales a lo largo de su trayectoria y, a comienzos de este año, fue seleccionada para recibir una beca de 12.500 dólares del Grand Slam Player Development Programme.
Ahora, de regreso en Argentina, el objetivo está puesto en recuperar plenamente su condición física para competir en los Juegos Suramericanos de Rosario.
“Vengo con una lesión de hace un tiempo, entonces estoy recuperándome para poder estar al 100% en los Juegos”, explicó Giovannini.
La competencia tendrá además un significado especial para ella, ya que reside en Rosario desde hace ocho años. “Es como mi segunda casa”, señaló.