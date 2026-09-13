El catamarqueño "Manu" La Serna se sumará al equipo argentino de Copa Davis en Neuquén

La convocatoria llega tras una buena gira por el circuito de Challengers en Europa, donde el oriundo de San Fernando del Valle de Catamarca conquistó un trofeo y un subcampeonato en la modalidad de dobles, sumado a dos apariciones en cuartos de final y dos en octavos en los cuadros de singles. Con la idea de encarar en 2027 un calendario más prolongado en el Viejo Continente para terminar de acoplarse al ritmo y la velocidad de definición de esas superficies, La Serna aprovechará este paso por el combinado nacional para sumar roce de élite.