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El catamarqueño "Manu" La Serna se sumará al equipo argentino de Copa Davis en Neuquén

El tenista oriundo de la capital de la vecina provincia, de 22 años, fue convocado por el capitán Javier Frana para la preparación de la serie ante Turquía.

El catamarqueño Manu La Serna se sumará al equipo argentino de Copa Davis en Neuquén
Hace 52 Min

Resumen para apurados

  • El tenista Juan Manuel La Serna se suma este lunes al equipo argentino de Copa Davis en Neuquén, citado por Javier Frana para replicar el juego zurdo de los rivales turcos.
  • El catamarqueño de 22 años llega tras lograr un título y un subcampeonato en dobles en Challengers de Europa, y ahora se entrenará junto a figuras como Cerúndolo y Navone.
  • La citación marca un hito para el tenis del noroeste argentino y le aportará roce de élite para afianzarse en el circuito mundial y en futuras giras europeas.
Resumen generado con IA

Juan Manuel "Manu" La Serna se integrará este lunes a la delegación oficial del equipo argentino de Copa Davis en Neuquén, con vistas a la serie internacional frente al representativo de Turquía. Con 22 años y ubicado en el puesto 285° del ranking ATP, la citación dispuesta por el capitán Javier Frana responde a un motivo puntual: contar en los ensayos con un jugador zurdo que replique el juego de los singlistas turcos.

Durante los días previos a la eliminatoria, La Serna compartirá entrenamientos junto a las principales figuras albicelestes: Francisco Cerúndolo, Thiago Tirante, Mariano Navone, Guido Andreozzi y Andrés Molteni. La oportunidad de medirse con tenistas asentados en los primeros planos del circuito mundial representa un paso importante para su desarrollo, y también un hito para el tenis del noroeste argentino.

La convocatoria llega tras una buena gira por el circuito de Challengers en Europa, donde el oriundo de San Fernando del Valle de Catamarca conquistó un trofeo y un subcampeonato en la modalidad de dobles, sumado a dos apariciones en cuartos de final y dos en octavos en los cuadros de singles. Con la idea de encarar en 2027 un calendario más prolongado en el Viejo Continente para terminar de acoplarse al ritmo y la velocidad de definición de esas superficies, La Serna aprovechará este paso por el combinado nacional para sumar roce de élite.

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