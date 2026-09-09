Rybakina destronó a Sabalenka y será la nueva número 1 del tenis femenino

Resumen para apurados
- Elena Rybakina venció a Qinwen Zheng en Nueva York y avanzó a semifinales del US Open, resultado que le aseguró convertirse en la nueva número 1 del tenis femenino mundial.
- La kazaja remontó el duelo por 3-6, 6-1 y 6-4 tras salvar un quiebre decisivo en el set final, sumando los puntos necesarios para desplazar oficialmente a Aryna Sabalenka el lunes.
- Es la primera tenista de Kazajistán en alcanzar la cima del circuito de la WTA; ahora se medirá ante Coco Gauff en busca de coronar su hazaña con el título del Grand Slam.
Elena Rybakina vivió una jornada que quedará marcada en su carrera. La kazaja derrotó a Qinwen Zheng por 3-6, 6-1 y 6-4, en 2 horas y 14 minutos, avanzó por primera vez a las semifinales del US Open y, como premio mayor, aseguró su ascenso al número 1 del ranking WTA.
La campeona de Wimbledon 2022 y del Abierto de Australia 2026 desplazará a Aryna Sabalenka cuando se actualice oficialmente el ranking el próximo lunes. Será la 30ª mujer en la historia de la WTA en alcanzar la cima y la primera tenista, hombre o mujer, de Kazajistán en llegar al número uno mundial.
El logro adquiere todavía mayor dimensión porque Rybakina llegó a Nueva York como segunda preclasificada y necesitaba avanzar hasta esta instancia para asegurarse el primer puesto, independientemente de lo que ocurriera después en el torneo.
“Es un logro increíble”, reconoció la kazaja tras el triunfo, aunque rápidamente dejó en claro que su objetivo todavía no está cumplido: su atención permanece puesta en conquistar el título en Flushing Meadows.
Una remontada para llegar a la cima
El camino hacia el número uno no fue sencillo. Zheng, que ingresó al cuadro principal desde la clasificación, se quedó con el primer set por 6-3 y volvió a demostrar el nivel que la había llevado a eliminar previamente a figuras como Madison Keys e Iga Swiatek.
Rybakina reaccionó con autoridad en el segundo parcial. Elevó la potencia de sus golpes, encontró mayor profundidad y aprovechó una caída en la intensidad de su rival para imponerse por 6-1 y llevar la definición al tercer set.
Allí se produjo el momento decisivo. Con Zheng 4-3 arriba, la china dispuso de un punto de quiebre que podía dejarla sirviendo para partido. Rybakina logró salvarlo y, a partir de allí, ganó seis puntos consecutivos para cambiar el rumbo del encuentro. Con el marcador 4-4 consiguió el quiebre decisivo y luego sostuvo su servicio para cerrar el 6-4.
La victoria significó además su primera clasificación a semifinales del US Open y la quinta semifinal de Grand Slam de su carrera.
Gauff, el próximo desafío
Elena Rybakina ya conoce a su rival en semifinales. Será Coco Gauff, que remontó un partido dramático ante Mirra Andreeva y se impuso por 2-6, 7-6 y 6-2, después de salvar dos match points.
Del otro lado del cuadro, Aryna Sabalenka y Jessica Pegula disputarán la otra semifinal. De esta manera, las cuatro máximas preclasificadas del torneo alcanzaron la penúltima instancia, algo que no ocurría en el US Open femenino desde 1975.