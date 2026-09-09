Rybakina destronó a Sabalenka y será la nueva número 1 del tenis femenino

La campeona de Wimbledon 2022 y del Abierto de Australia 2026 desplazará a Aryna Sabalenka cuando se actualice oficialmente el ranking el próximo lunes. Será la 30ª mujer en la historia de la WTA en alcanzar la cima y la primera tenista, hombre o mujer, de Kazajistán en llegar al número uno mundial.