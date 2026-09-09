DeportesTenis

Rybakina destronó a Sabalenka y será la nueva número 1 del tenis femenino

La kazaja alcanzó por primera vez la cima del ranking WTA después de avanzar a las semifinales del US Open.

NUEVA NÚMERO 1. Elena Rybakina alcanzó por primera vez la cima del ranking WTA tras avanzar a las semifinales del US Open.
NUEVA NÚMERO 1. Elena Rybakina alcanzó por primera vez la cima del ranking WTA tras avanzar a las semifinales del US Open.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Elena Rybakina venció a Qinwen Zheng en Nueva York y avanzó a semifinales del US Open, resultado que le aseguró convertirse en la nueva número 1 del tenis femenino mundial.
  • La kazaja remontó el duelo por 3-6, 6-1 y 6-4 tras salvar un quiebre decisivo en el set final, sumando los puntos necesarios para desplazar oficialmente a Aryna Sabalenka el lunes.
  • Es la primera tenista de Kazajistán en alcanzar la cima del circuito de la WTA; ahora se medirá ante Coco Gauff en busca de coronar su hazaña con el título del Grand Slam.
Resumen generado con IA

Elena Rybakina vivió una jornada que quedará marcada en su carrera. La kazaja derrotó a Qinwen Zheng por 3-6, 6-1 y 6-4, en 2 horas y 14 minutos, avanzó por primera vez a las semifinales del US Open y, como premio mayor, aseguró su ascenso al número 1 del ranking WTA. 

La campeona de Wimbledon 2022 y del Abierto de Australia 2026 desplazará a Aryna Sabalenka cuando se actualice oficialmente el ranking el próximo lunes. Será la 30ª mujer en la historia de la WTA en alcanzar la cima y la primera tenista, hombre o mujer, de Kazajistán en llegar al número uno mundial. 

El logro adquiere todavía mayor dimensión porque Rybakina llegó a Nueva York como segunda preclasificada y necesitaba avanzar hasta esta instancia para asegurarse el primer puesto, independientemente de lo que ocurriera después en el torneo.

“Es un logro increíble”, reconoció la kazaja tras el triunfo, aunque rápidamente dejó en claro que su objetivo todavía no está cumplido: su atención permanece puesta en conquistar el título en Flushing Meadows. 

Una remontada para llegar a la cima

El camino hacia el número uno no fue sencillo. Zheng, que ingresó al cuadro principal desde la clasificación, se quedó con el primer set por 6-3 y volvió a demostrar el nivel que la había llevado a eliminar previamente a figuras como Madison Keys e Iga Swiatek. 

Rybakina reaccionó con autoridad en el segundo parcial. Elevó la potencia de sus golpes, encontró mayor profundidad y aprovechó una caída en la intensidad de su rival para imponerse por 6-1 y llevar la definición al tercer set.

Allí se produjo el momento decisivo. Con Zheng 4-3 arriba, la china dispuso de un punto de quiebre que podía dejarla sirviendo para partido. Rybakina logró salvarlo y, a partir de allí, ganó seis puntos consecutivos para cambiar el rumbo del encuentro. Con el marcador 4-4 consiguió el quiebre decisivo y luego sostuvo su servicio para cerrar el 6-4. 

La victoria significó además su primera clasificación a semifinales del US Open y la quinta semifinal de Grand Slam de su carrera. 

Gauff, el próximo desafío

Elena Rybakina ya conoce a su rival en semifinales. Será Coco Gauff, que remontó un partido dramático ante Mirra Andreeva y se impuso por 2-6, 7-6 y 6-2, después de salvar dos match points. 

Del otro lado del cuadro, Aryna Sabalenka y Jessica Pegula disputarán la otra semifinal. De esta manera, las cuatro máximas preclasificadas del torneo alcanzaron la penúltima instancia, algo que no ocurría en el US Open femenino desde 1975. 

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Lluvias, tormentas y un fuerte descenso de la temperatura: así estará el tiempo en Tucumán desde el jueves
1

Lluvias, tormentas y un fuerte descenso de la temperatura: así estará el tiempo en Tucumán desde el jueves

Los desafíos de la nueva conducción de la UNT: del boleto estudiantil a la Inteligencia Artificial en las aulas
2

Los desafíos de la nueva conducción de la UNT: del boleto estudiantil a la Inteligencia Artificial en las aulas

La única certeza es la incertidumbre política
3

La única certeza es la incertidumbre política

Cartas de lectores: Camino del Perú
4

Cartas de lectores: Camino del Perú

Para visitar a Atlético, Ponzio prepara una novedad en River que no ocurre desde hace casi tres años
5

Para visitar a Atlético, Ponzio prepara una novedad en River que no ocurre desde hace casi tres años

Ranking notas premium
¿Llegó el fin de los llamados nuevos ricos de Tucumán?
1

¿Llegó el fin de los llamados "nuevos ricos" de Tucumán?

Proponen una intervención integral de la emblemática avenida Sarmiento
2

Proponen una intervención integral de la emblemática avenida Sarmiento

La única certeza es la incertidumbre política
3

La única certeza es la incertidumbre política

Condenan a una ART a pagar una indemnización millonaria y a brindar asistencia médica vitalicia a un policía accidentado
4

Condenan a una ART a pagar una indemnización millonaria y a brindar asistencia médica vitalicia a un policía accidentado

Jaldo disipó los fantasmas, pero el pronóstico de Alfaro evidenció diferencias en la Capital
5

Jaldo disipó los fantasmas, pero el pronóstico de Alfaro evidenció diferencias en la Capital

Más Noticias
“Hay que modificar el estatuto”: la propuesta de Mirkin para darle continuidad a los procesos en San Martín

“Hay que modificar el estatuto”: la propuesta de Mirkin para darle continuidad a los procesos en San Martín

Pensé que me iba a morir: el cáncer, el milagro del Padre Pío y el running como forma de vida

"Pensé que me iba a morir": el cáncer, el milagro del Padre Pío y el running como forma de vida

Sismo de 5,1 sacudió Tucumán, Salta y Catamarca: dónde fue el epicentro

Sismo de 5,1 sacudió Tucumán, Salta y Catamarca: dónde fue el epicentro

Para visitar a Atlético, Ponzio prepara una novedad en River que no ocurre desde hace casi tres años

Para visitar a Atlético, Ponzio prepara una novedad en River que no ocurre desde hace casi tres años

“Soy un peleador”: el principal acusado por el crimen de Federico Aramburu reconoció sus antecedentes violentos

“Soy un peleador”: el principal acusado por el crimen de Federico Aramburu reconoció sus antecedentes violentos

Murió Chiche Gelblung: los problemas de salud que atravesó durante 2026

Murió Chiche Gelblung: los problemas de salud que atravesó durante 2026

Chiche Gelblung y Cristina Seoane: la historia de amor que atravesó infidelidades, peleas y 45 años juntos

Chiche Gelblung y Cristina Seoane: la historia de amor que atravesó infidelidades, peleas y 45 años juntos

Crecieron juntos en Los Tarcos y ahora comparten la Primera: la historia de los hermanos Rodríguez

Crecieron juntos en Los Tarcos y ahora comparten la Primera: la historia de los hermanos Rodríguez

Comentarios