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La Justicia ordenó allanar la casa de L-Gante por una denuncia de amenazas

La investigación se inició a partir de la denuncia de una pareja que aseguró haber sido intimidada para que abandonara una vivienda. Se realizan tres procedimientos en General Rodríguez y buscan secuestrar armas de fuego.

L-Gante.
L-Gante. Olga
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Justicia ordenó allanar propiedades de L-Gante en General Rodríguez tras una denuncia por amenazas e intimidaciones para desalojar a una pareja.
  • La causa se inició en agosto tras la denuncia de una mujer que acusó al músico y a su entorno de forzar el ingreso a su hogar, identificados luego por cámaras.
  • La fiscalía busca secuestrar armas de fuego y definirá nuevas imputaciones o medidas procesales para el cantante según los resultados de los operativos.
Resumen generado con IA

La Justicia ordenó tres allanamientos en General Rodríguez en el marco de una investigación por una denuncia de amenazas que involucra al cantante Elián Valenzuela, conocido como L-Gante. Los procedimientos se realizan en dos domicilios ubicados dentro del country Terravista y en una vivienda particular.

Las medidas fueron ordenadas por la UFI N° 10, a cargo de la fiscal Toscano, y tienen como objetivo el secuestro de armas de fuego. La causa se inició a partir de una denuncia presentada el 29 de agosto por una mujer, quien aseguró haber recibido amenazas relacionadas con el desalojo de una vivienda que ocupa junto a su pareja.

Según consta en la denuncia, la mujer habría sido amenazada inicialmente por un hombre apodado “El Oso”, señalado como tío de L-Gante. De acuerdo con su relato, el hombre le habría exigido que abandonara la propiedad porque, según le manifestó, la vivienda pertenecería al cantante.

Días después, siempre según la presentación judicial, L-Gante habría llegado al lugar acompañado por otras personas. La denunciante sostuvo que ese grupo ingresó por la fuerza a la vivienda y volvió a amenazarla.

Cómo identificaron a los sospechosos

A partir de tareas de campo y del análisis de cámaras de seguridad, personal de la DDI habría logrado identificar los vehículos y a algunas de las personas mencionadas en la denuncia.

Con esa información, los investigadores solicitaron las medidas judiciales y obtuvieron las tres órdenes de allanamiento que se llevan adelante en General Rodríguez.

La causa está caratulada como “Amenazas”. Según informaron fuentes de la investigación, las autoridades definirán los próximos pasos en función de los elementos que sean encontrados durante los procedimientos.

Temas EspañaGeneral RodríguezL-Gante
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