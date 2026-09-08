Así es Lucrecia Quaglia, la hija de Ana María Orozco, Betty, la fea

Resumen para apurados
- A sus 22 años, Lucrecia Quaglia, hija de Ana María Orozco, consolida en Buenos Aires su carrera en actuación, música y modelaje para forjar su propio camino.
- Formada en teatro y en el conservatorio musical, la artista integra la agencia de Alejandro Vannelli y ya participó en obras y festivales internacionales de cine.
- Con lanzamientos musicales y proyección internacional, la joven busca afianzarse en la industria del espectáculo más allá del legado icónico de Betty, la fea.
Lucrecia Quaglia es la hija mayor de Ana María Orozco, la actriz colombiana que alcanzó fama internacional por interpretar a Beatriz Pinzón Solano en Yo soy Betty, la fea. A los 22 años, la joven decidió seguir un camino ligado al arte y ya cuenta con experiencia en teatro, cine, actuación y música.
Nació el 11 de junio de 2004, fruto de la relación entre Orozco y el músico Martín Quaglia. Actualmente vive en Buenos Aires y mantiene una presencia activa en redes sociales, donde comparte parte de sus proyectos y de su vida cotidiana.
Aunque lleva un apellido conocido dentro del ambiente artístico, Lucrecia desarrolla su propia trayectoria. Además de actuar, se formó como cantante y saxofonista y también incursionó en el modelaje.
Lucrecia Quaglia y su formación como actriz
El vínculo de Lucrecia con el mundo artístico comenzó desde muy joven. En 2015 realizó un taller de teatro musical con Reina Reech, una de las figuras más reconocidas del espectáculo argentino.
Años después profundizó su formación actoral. Entre 2019 y 2023 estudió Teatro en Moscú y posteriormente realizó talleres de cine y actuación frente a cámara con Federico Ottone y Sergio Albornoz.
Su experiencia profesional incluye participaciones en distintas producciones teatrales. Entre ellas se encuentran La química diaria y El tiempo todo entero, ambas dirigidas por Julia Timossi.
También participó en proyectos audiovisuales como Relatos colectivos de un barrio en cuarentena y Cosas de Chicxs. A esto se suman apariciones en videos musicales de la banda Sala de Máquinas.
La hija de Ana María Orozco también trabaja como modelo
Además de su actividad como actriz, Lucrecia Quaglia incursionó en el modelaje y forma parte de la agencia de Alejandro Vannelli.
La joven comparte representación con reconocidas figuras de la actuación argentina, entre ellas Norma Aleandro, Valentina Bassi, Virginia Lago y Catherine Fulop.
De esta manera, su perfil profesional reúne distintas disciplinas y continúa ampliándose mientras desarrolla proyectos vinculados al teatro, el cine y la música.
Lucrecia Quaglia, entre el canto y el saxo
La música ocupa otro lugar importante en la formación artística de Lucrecia. Entre 2016 y 2021 estudió en el Conservatorio Juan Pedro Esnaola, donde se especializó en canto y saxo.
Su interés por la música también quedó reflejado en sus primeras publicaciones. Cuando comenzó a ganar mayor visibilidad en redes, en 2023 se presentaba con una definición sencilla: “canta, actúa y baila”.
Por entonces ya tenía algunas canciones publicadas en SoundCloud, entre ellas Wilfred vuelve y Cartas de amor que se queman.
Más recientemente, sumó una nueva producción a su recorrido musical. Hace aproximadamente ocho meses publicó en su canal de Instagram su primera canción, “Siente así”, con la que comenzó a mostrar de manera más concreta esta faceta de su carrera.
El recorrido de Lucrecia Quaglia también llegó al cine internacional
La carrera artística de Lucrecia comenzó a trascender las fronteras argentinas a partir de algunos de sus trabajos audiovisuales.
Una de las producciones en las que participó fue presentada en el Festival Biarritz Amérique Latine, donde además fue elegida como película de clausura. El proyecto también tuvo presencia en el Festival de Cine Latinoamericano de Rosario y en el Kaohsiung International Film Festival.
A los 22 años, Lucrecia Quaglia continúa así con una formación que combina actuación, cine, teatro y música. Mientras su madre, Ana María Orozco, permanece asociada para millones de espectadores al personaje de Betty, la fea, ella busca construir su propio recorrido dentro del mundo artístico.