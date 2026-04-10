L-Gante promete una agitada fiesta en el Mercedes Sosa

“Keloke” es una expresión coloquial dominicana que significa “¿qué lo que?”, “¿qué tal?” o “¿qué pasa?”, y se usa como un saludo informal entre amigos para iniciar la conversación sobre sus novedades de vida.
Esa palabra ha sido adoptada por L-Gante como título de su nuevo show de cumbia 420, que presentará esta noche desde las 21 en el teatro Mercedes Sosa (San Martín 479). La promesa es un “show explosivo, en el que la fiesta, el barrio y la energía se viven sin filtro, con el estilo propio del cantante que revolucionó la escena urbana argentina hasta convertirse en una de las figuras más influyentes de los últimos años con una presencia en vivo que es pura intensidad: ritmo, carisma y conexión directa con el público”.
Elián Ángel Valenzuela (su nombre real) acaba de cumplir 26 años y está disfrutando desde hace un lustro del reconocimiento popular tras haber irrumpido en la escena nacional con su colaboración con Bizarrap. Desde entonces, alternó sus presentaciones con escándalos y sonados romances, que le permiten también estar en la primera plana de las noticias. Sus letras se centran en describir situaciones cotidianas que se viven en los barrios argentinos.
La Nota
Otra presencia solista en los escenarios locales será el primer desembarco de La Nota en la provincia, a las 22 y en La Taberna de Saturno (Pringles y Chacho Peñaloza, Yerba Buena). El cantante y compositor entrelaza rap, rock y pop con líricas irónicas, humor y poesía urbana para narrar lo cotidiano con una mirada sensible, en canciones cargadas de nostalgia trash.
Nazareno Nota presentará su primer disco, “Subidos al pony”, considerado uno de los mejores lanzamientos del año pasado. La noche será abierta por las bandas locales Las Mamas y Mi Elección de Vida.