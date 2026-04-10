L-Gante promete una agitada fiesta en el Mercedes Sosa

Esa palabra ha sido adoptada por L-Gante como título de su nuevo show de cumbia 420, que presentará esta noche desde las 21 en el teatro Mercedes Sosa (San Martín 479). La promesa es un “show explosivo, en el que la fiesta, el barrio y la energía se viven sin filtro, con el estilo propio del cantante que revolucionó la escena urbana argentina hasta convertirse en una de las figuras más influyentes de los últimos años con una presencia en vivo que es pura intensidad: ritmo, carisma y conexión directa con el público”.