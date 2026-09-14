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Acusan a Wanda Nara de hacerle un "gualicho" al Galatasaray: qué dicen los hinchas turcos

La traductora Jazmín Natour contó en Lape Club Social que los fanáticos del equipo vinculan la imagen que la empresaria compartió junto a velas y rosas con la lesión de Victor Osimhen, una de las figuras del plantel.

Mauro Icardi, delantero del Galatasaray.
Mauro Icardi, delantero del Galatasaray.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Hinchas de Galatasaray en Turquía acusaron a Wanda Nara de provocar la lesión de Victor Osimhen mediante un presunto "gualicho", tras publicar una foto con velas y la camiseta.
  • La imagen era una promoción de cine, pero en Turquía se asoció al conflicto con Mauro Icardi, donde la hinchada idolatra al delantero y responsabiliza a la empresaria.
  • Esta polémica agrava la imagen negativa de Nara en Estambul, lo que podría generarle un clima hostil ante un posible viaje por la disputa judicial con Icardi por sus hijas.
Resumen generado con IA

La pelea entre Wanda Nara y Mauro Icardi también tiene repercusiones en Turquía, donde un sector de los hinchas del Galatasaray comenzó a vincular a la empresaria con la lesión de una de las figuras del equipo. La versión surgió a partir de una imagen que Wanda compartió en redes sociales, en la que aparece junto a su hermana Zaira Nara frente a una camiseta del club rodeada de velas y rosas.

La situación fue relatada por Jazmín Natour, traductora que reside entre Argentina y Turquía y que se hizo conocida durante el boom de la telenovela Las mil y una noches. La mujer estuvo invitada a Lape Club Social, por América TV, donde contó cómo se vive en Estambul el conflicto entre Wanda Nara e Icardi y explicó la particular interpretación que hicieron algunos fanáticos del Galatasaray.

“Acabo de llegar de Estambul, fui con mi marido, que es argentino”, relató Natour. Según explicó, cuando los turcos descubren que su pareja es argentina, la primera referencia suele ser Lionel Messi y, de inmediato, Mauro Icardi.

“Prácticamente un nivel un poco cerquita de Messi”, definió la traductora al referirse a la popularidad que todavía conserva el delantero argentino entre los seguidores del Galatasaray, pese a que actualmente no forma parte del plantel.

Esa vigencia, señaló Natour, le permitió conocer de primera mano qué piensan los hinchas sobre el conflicto entre Icardi y Wanda. “Me dicen cosas como... ‘Icardi que es tan bueno y pobre lo que le hizo Wanda’. Quedó como él una víctima de todo lo que hizo Wanda”, relató.

Sin embargo, aclaró que su propia mirada sobre la disputa es diferente y más equilibrada, a partir del seguimiento de los medios argentinos. “Si vemos quién le hizo cosas a quién, en todo caso yo, siguiendo los medios, te diría que es como medio de las dos partes”, sostuvo.

La imagen que los hinchas interpretaron como un ritual

El eje de la conversación fue la imagen que Wanda Nara publicó con la camiseta del Galatasaray rodeada de velas y otros objetos asociados a rituales esotéricos. La escena, en realidad, formó parte de una acción promocional de una película. Sin embargo, los hinchas turcos le dieron otra interpretación.

Natour explicó que existe en Turquía una fuerte creencia en este tipo de prácticas. “En Turquía, somos una sociedad como muy de creer en estas cosas, como si tuviese un poder real un gualicho”, sostuvo.

Según contó, mientras los noticieros locales interpretaron la escena como una estrategia de exposición mediática, algunos seguidores del Galatasaray la tomaron literalmente y comenzaron a relacionarla con la situación deportiva del equipo.

“Los fans lo ven como un gualicho que encima se ve que funcionó”, afirmó Natour.

La teoría cobró fuerza después de la lesión de Victor Osimhen, uno de los futbolistas considerados como la nueva figura del plantel tras la salida de Icardi. “Se lesionó, entonces los hinchas dicen: está funcionando el gualicho de Wanda”, explicó la traductora.

La panelista Paula Varela reparó además en otro detalle que, según esa interpretación de los fanáticos, reforzaría la teoría: Osimhen juega en el mismo puesto que Icardi. “El que se lesionó es el mismo puesto de Icardi, o sea que si no estaba, era Icardi el lesionado”, señaló durante el programa.

Qué piensan en Turquía sobre Wanda Nara

Durante la entrevista, Bremer le preguntó a Natour si Wanda Nara es consciente de la repercusión que tiene esta polémica en Turquía, especialmente ante una eventual restitución internacional que pudiera obligarla a viajar al país para ver a sus hijas.

La traductora explicó que la mayoría de los turcos no conoce en profundidad el conflicto entre la empresaria y el futbolista, sino que recibió principalmente la versión de los últimos acontecimientos.

“La gente no conoce la historia completa. Lo único que se ve es la última parte, en la que se supone que ella es la que rompe la familia y lo engaña a él”, detalló.

De acuerdo con Natour, esa visión parcial del enfrentamiento contribuyó a que Wanda Nara no tenga actualmente una imagen favorable entre los seguidores del Galatasaray, un club donde Icardi mantiene una fuerte popularidad pese a su salida del plantel.

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