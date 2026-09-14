Acusan a Wanda Nara de hacerle un "gualicho" al Galatasaray: qué dicen los hinchas turcos

La pelea entre Wanda Nara y Mauro Icardi también tiene repercusiones en Turquía, donde un sector de los hinchas del Galatasaray comenzó a vincular a la empresaria con la lesión de una de las figuras del equipo. La versión surgió a partir de una imagen que Wanda compartió en redes sociales, en la que aparece junto a su hermana Zaira Nara frente a una camiseta del club rodeada de velas y rosas.