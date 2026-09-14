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Alerta amarilla por frío extremo en Tucumán: qué dicen los especialistas y qué se viene para la provincia

Cristofer Brito, del SMN, explicó qué ocurrió durante estos días y anticipó un marcado ascenso de las temperaturas para lo que viene.

Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El SMN emitió un alerta amarillo por frío extremo en Tucumán tras la llegada de aire polar este fin de semana, provocando inusuales nevadas en zonas de montaña.
  • El fenómeno se inició el jueves con lluvias y se profundizó el sábado con un frente polar que acumuló hasta 4 cm de nieve en Tafí del Valle y zonas altas.
  • Las temperaturas subirán gradualmente hasta alcanzar los 31°C el fin de semana, anticipando una primavera cambiante y húmeda por el fenómeno de El Niño.
Resumen generado con IA

Luego del ingreso de una masa de aire de origen polar, el frío volvió a hacerse sentir con fuerza en Tucumán durante el fin de semana y la provincia atraviesa una jornada marcada por las bajas temperaturas. 

En este contexto, rige una alerta amarilla por frío extremo en la provincia y las condiciones volvieron a poner a las zonas de montaña en el centro de la escena, con nevadas registradas durante las últimas horas. 

Un video que parece sacado de una película: Tafí del Valle y la rareza de la nieve en septiembre

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Cristofer Brito, observador del Servicio Meteorológico Nacional, explicó en diálogo con LA GACETA qué ocurrió durante el fin de semana y anticipó cómo continuará el tiempo en los próximos días.

Según detalló en LG Play, el episodio comenzó con el ingreso de aire frío en altura durante el jueves. Ese fenómeno provocó algunos chaparrones en distintos puntos de la provincia e incluso alguna tormenta aislada. Después se produjo un mejoramiento temporario, hasta que el sábado ingresó un frente acompañado por aire de origen polar.

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El descenso de temperatura fue marcado y, desde la tarde del sábado hasta la mañana del domingo, se generaron las condiciones necesarias para que se registraran nevadas en las zonas de montaña ubicadas por encima de los 1.800 metros.

Las nevadas fueron, en general, débiles. Brito señaló que se acumularon entre dos y cuatro centímetros y explicó que esa escasa acumulación fue una de las razones por las que la nieve se derritió rápidamente en sectores como Tafí del Valle.

Pero el escenario comenzará a cambiar de manera progresiva. El especialista adelantó que las temperaturas subirán durante los próximos días y que el calor comenzará a hacerse sentir desde el jueves.

Cómo seguirá el tiempo en Tucumán

El cambio será gradual. Durante la madrugada del martes podrían registrarse neblinas y bancos de niebla debido a la elevada humedad y al rápido descenso de la temperatura durante la noche. Ante esta posibilidad, Brito recomendó circular con precaución por las rutas.

Durante la mañana comenzará a despejarse y se espera una jornada mayormente despejada, con una máxima de entre 18 y 19 grados.

El miércoles llegará otro escalón en el ascenso térmico, con temperaturas máximas de entre 22 y 23 grados. Desde el jueves, en tanto, los valores superarían los 25 grados y continuarían en aumento.

El momento más cálido de la semana se espera para el sábado y el domingo, cuando las máximas podrían ubicarse entre los 29 y 31 grados.

El frío no detuvo a quienes quisieron disfrutar el fin de semana. El frío no detuvo a quienes quisieron disfrutar el fin de semana.

Una primavera con tiempo cambiante

El regreso del calor no significa, sin embargo, que el frío haya desaparecido definitivamente. Brito advirtió que durante lo que resta de septiembre y posiblemente a comienzos de octubre continuarán las condiciones de tiempo cambiante.

El especialista explicó que se mantendrá la alternancia entre masas de aire cálido y frío, una situación que puede generar importantes variaciones de temperatura en pocos días.

A esto se suma la influencia del fenómeno de El Niño, que favorece una mayor presencia de humedad en el centro y norte del país. De acuerdo con Brito, esa condición también se traducirá en mayor nubosidad durante los próximos meses.

Por ese motivo, las temperaturas máximas podrían no ser tan elevadas como en otras primaveras, mientras que las mínimas tenderían a mantenerse más altas.

Para octubre, el especialista estimó que las mínimas podrían ubicarse entre los 15 y 20 grados, con jornadas en las que superarían los 20 o 22 grados. En cambio, a las máximas les costaría alcanzar con frecuencia los 30 o 35 grados debido a la humedad y la nubosidad.

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