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Un video que parece sacado de una película: Tafí del Valle y la rareza de la nieve en septiembre

Las imágenes fueron registradas por la fotógrafa Luciana Arlati y muestran los cerros cubiertos de blanco, a pocos días del comienzo de la primavera.

CAPUTRA DE VIDEO / GENTILEZA LUCIANA ARLATI.
CAPUTRA DE VIDEO / GENTILEZA LUCIANA ARLATI.
Hace 1 Hs

Cuando faltan apenas unos días para que comience la primavera, Tafí del Valle volvió a vestirse de blanco durante el fin de semana y dejó una de esas postales que parecen pertenecer a otra estación. La fotógrafa tucumana, Luciana Arlati, registró en video el paisaje de la villa veraniega y compartió las imágenes en su cuenta de Instagram. En ellas se observan los cerros cubiertos de nieve, con los pastizales y las laderas teñidos de blanco.

“Nieve en septiembre, nieve en casi-primavera, nieve en Tucumán”, escribió Arlati junto a la publicación, que rápidamente se viralizó y puso el foco en una escena poco habitual para esta época del año.

Mirá las mejores fotos de la nevada en Tafí del Valle

Mirá las mejores fotos de la nevada en Tafí del Valle

El paisaje aparece envuelto en una densa bruma, con las alturas completamente cubiertas y una atmósfera que todavía conserva el aspecto más crudo del invierno. La nieve sobre los cerros contrasta, además, con el calendario: la primavera está a pocos días de comenzar.

Las imágenes muestran una de las postales más llamativas que dejó el cierre del invierno en Tucumán. Tafí del Valle, una vez más, quedó convertido en un escenario blanco en medio de los Valles Calchaquíes.

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