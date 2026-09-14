Un video que parece sacado de una película: Tafí del Valle y la rareza de la nieve en septiembre

Cuando faltan apenas unos días para que comience la primavera, Tafí del Valle volvió a vestirse de blanco durante el fin de semana y dejó una de esas postales que parecen pertenecer a otra estación. La fotógrafa tucumana, Luciana Arlati, registró en video el paisaje de la villa veraniega y compartió las imágenes en su cuenta de Instagram. En ellas se observan los cerros cubiertos de nieve, con los pastizales y las laderas teñidos de blanco.