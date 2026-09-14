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Tras una denuncia, Ángela Leiva no podrá seguir cantando “Amiga traidora”

En el reclamo por los derechos de la canción se reconocieron supuestas irregularidades que denunció la viuda de uno de los compositores.

Tras una denuncia, Ángela Leiva no podrá seguir cantando “Amiga traidora”
Foto: instagram/angelaleivaok
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La Justicia argentina prohibió esta semana a Ángela Leiva cantar en vivo "Amiga traidora" tras una demanda por derechos de autor iniciada por la viuda del compositor del tema.
  • La viuda del coautor Héctor Petrovich denunció violencia económica al no percibir regalías, medida cautelar que la Cámara Civil ratificó mientras avanza la causa judicial.
  • La cantante deberá reorganizar el repertorio de sus próximos recitales y prescindir temporalmente de sus mayores éxitos hasta que exista un fallo judicial definitivo.
Resumen generado con IA

A partir de esta semana y tras un reciente aviso que recibió, Ángela Leiva deberá hacer una reprogramación y reordenamiento de todos los shows que tenga en vivo. Es que a raíz de una disputa judicial, se ordenó a la cantante de la movida tropical no interpretar hasta nuevo aviso tres canciones, entre ellas, “Amiga traidora”, su mayor éxito.

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Así lo confirmaron en LAM este fin de semana. La jurado invitada de “Es mi sueño” quedó involucrada en un problema del que deberá responsabilizarse. Es que la viuda del compositor de la canción se habría visto perjudicada por la falta de goce de los derechos sobre la propiedad intelectual de lo producido por su pareja.

Por qué Ángela Leiva no podrá cantar “Amiga traidora”

“Amiga traidora” se encuentra en el combo de canciones que terminaron siendo prohibidas para Ángela Leiva. Además, se advirtió sobre la interpretación de “Llamadas extrañas” y “No podrás”. Las tres forman parte de su repertorio más reconocido y a partir de ahora el hueco que quede por su ausencia deberá ser rellenado con otro material.

La demanda se vincula a los derechos de autor y fue ratificada por la Cámara Civil. Los medios bonaerenses informaron que la denuncia se radicó por “violencia económica" por parte de la viuda del compositor original de la canción, que no fue escrita por Leiva. La mujer habría asegurado no estar recibiendo ningún tipo de regalía por el uso del material creado por su marido.

El proceso judicial que atraviesa Ángela Leiva

La sentencia todavía no quedó firme pero, mientras se desarrolle el proceso, Leiva no podrá entonar ninguna de las tres canciones, lo que resulta casi un disparate para sus seguidores, que esperan con ansias las canciones más clásicas. “Amiga traidora” se quedará ausente durante algunos meses.

La canción marcó la carrera de Leiva ya que es la más popular de toda su discografía. Los números así lo demuestran en las plataformas de música. En YouTube, el video del canal de la cantante tiene 45 millones de reproducciones en su versión de 2009. El videoclip grabado hace un año, en cambio, tiene 14 millones de vistas. En Spotify los números son igualmente altos: la grabación de estudio tiene 32 millones de reproducciones, mientras que la grabación en vivo suma otros 3,6 millones de reproducciones.

Aunque las búsquedas arrojan como compositor de la canción a Héctor Petrovich, en la plataforma Spotify están acreditados también otros nombres como compositores. Estos son Gerardo Ariel Costabello, Adrián Serantoni, Pablo Serantoni y Diego Ríos. Además, como encargado de producción e ingeniería, figura Mariano Zelaya.

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En LAM se informó que fue Silvia, viuda de “Chiqui” Petrovich, quien hizo el reclamo e inició las acciones legales para evitar que se siga escuchando “Amiga traidora”, incluso en los shows multitudinarios previstos para octubre en Córdoba. Aunque desde la familia se asegura que Petrovich es el único autor, los registros muestran también a otros intervinientes.

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