Tras una denuncia, Ángela Leiva no podrá seguir cantando “Amiga traidora”

La canción marcó la carrera de Leiva ya que es la más popular de toda su discografía. Los números así lo demuestran en las plataformas de música. En YouTube, el video del canal de la cantante tiene 45 millones de reproducciones en su versión de 2009. El videoclip grabado hace un año, en cambio, tiene 14 millones de vistas. En Spotify los números son igualmente altos: la grabación de estudio tiene 32 millones de reproducciones, mientras que la grabación en vivo suma otros 3,6 millones de reproducciones.