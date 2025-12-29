Ángela Leiva habló del dolor de su separación de Chelo Weigandt: "No le serví más"

La cantante explicó que lo que más la afectó fue la falta de explicaciones y la forma en la que se dio la ruptura. “Me costó tanto sentirme cómoda con alguien y creer que esa persona lo es. De un día para el otro me dijo que no estaba para esta relación y que no quería saber más nada conmigo. Me deja con una incertidumbre tremenda. Me preguntaba qué había hecho mal, por qué no me estaba eligiendo si yo lo di todo”, confesó.