De "Pulguita" Rodríguez y Vicky Sauze a Brovia Salim: ¿quiénes serán los protagonistas de ACDE Tucumán?

Ya en la segunda etapa del encuentro fue programado el panel “La Argentina que viene, la Educación que necesitamos”, a cargo de la ministra de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mercedes Miguel, y de Belén De Gennaro, de Argentinos por la Educación (Buenos Aires). El encargado de la moderación será Julio Picabea, de la Fundación León.