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De "Pulguita" Rodríguez y Vicky Sauze a Brovia Salim: ¿quiénes serán los protagonistas de ACDE Tucumán?

El sexto encuentro anual se desarrollará mañana, en el Sheraton. Todo el cronograma de paneles y oradores.

LIDERAZGO. La campeona del mundo Victoria Sauze compartirá una mesa panel junto al Pulguita Rodríguez y Jorge Larry.
LIDERAZGO. La campeona del mundo Victoria Sauze compartirá una mesa panel junto al "Pulguita" Rodríguez y Jorge Larry. ARCHIVO LA GACETA
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • ACDE Tucumán celebrará mañana su 6° Encuentro de Empresarios en el Hotel Sheraton con figuras del deporte y la academia para debatir los desafíos y oportunidades regionales.
  • La jornada incluirá paneles sobre ética, negocios, educación y liderazgo deportivo, con oradores como Horacio Madkur, el "Pulguita" Rodríguez y Victoria Sauze.
  • El foro busca consolidar el diálogo multisectorial e impulsar ideas que potencien el desarrollo social, ético y productivo del norte argentino en los próximos años.
Resumen generado con IA

Con figuras como el vicerrector Horacio Madkur de la UNT, Vicky Sauze y el “Pulguita” Rodríguez, mañana se desarrollará el Sexto Encuentro Anual de Empresarios del Norte Argentino. Organizado por ACDE Tucumán, en los salones del Sheraton Hotel Tucumán, la jornada comenzará a las 9 y se extenderá hasta las 17.

La cumbre que reúne a referentes de diferentes sectores para debatir y reflexionar sobre los grandes desafíos y oportunidades que enfrenta la Región tendrá su ceremonia de apertura a las 9.30, con la participación de las autoridades locales de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas y del Padre Marcelo Barrionuevo.

De acuerdo con el cronograma del encuentro, el primer panel, denominado “Una mirada ética para una Argentina Posible”, será moderado por el profesor emérito de la Universidad Nacional de Tucumán, Juan Carlos Veiga, y disertarán Armando Andruet (Universidad Católica de Córdoba) y Horacio Madkur, vicerrector de la Universidad Nacional de Tucumán.

Luego del Coffee break, la primera cápsula del encuentro será sobre “Enrique Shaw y la amistad social” y será moderada por la socióloga María Elena Critto. El segundo panel, “Del sueño al legado: Empresas que transforman”, Rubén Salim Brovia (Untech) y Marcos Larre (Arcor) contarán su experiencia, bajo la moderación de Patricia Cerrizuela (Comunidad Doers-Salta).

Ya en la segunda etapa del encuentro fue programado el panel “La Argentina que viene, la Educación que necesitamos”, a cargo de la ministra de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mercedes Miguel, y de Belén De Gennaro, de Argentinos por la Educación (Buenos Aires). El encargado de la moderación será Julio Picabea, de la Fundación León.

El resto del programa

En la segunda cápsula sobre “La historia que no elegimos” los oradores serán Verónica Prats, Agustina Mitre, Florencia Maestro Puch y Josefina Ale, de Renacer sin barreras.

Para el cierre, se organizó el panel sobre “Liderazgo en juego: lo que el deporte nos enseña”, que contará con la presencia de Luis “Pulga” Rodríguez, Vicky Sauze, campeona del Mundo con Las Leonas, y del maratonista Jorge Larry. La moderación correrá por cuenta de Guillermo Monti (LA GACETA).

ACDE

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