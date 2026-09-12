Saben que el celular al volante es riesgoso, pero igual lo usan

El estudio fue realizado en el marco de la campaña “Desconectá para conectar”. Los datos muestran el alcance del problema: el 37% de los encuestados utiliza el celular más de seis horas al día, mientras que el 36% reconoce tener un uso problemático o desmedido. Además, el 30% considera que el teléfono afecta negativamente su vida social y el 31% de los estudiantes afirma que perjudica su rendimiento en clase.