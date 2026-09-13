Pruebas Pisa: una caída desde baja altura

Ignorancia y conspiraciones van de la mano. Por ejemplo, sostener que los laboratorios no hacen vacunas contra el cáncer porque ganan más con los otros tratamientos. El problema es que una afección o enfermedad que no es causada por un virus no puede ser tratada con vacunas. Pero además hay cánceres que sí son enfrentados con vacunas y exitosamente, los causados por el virus del papiloma humano. Por lo tanto, en estos conspiranoicos falla el método de verificación de la raíz del problema y del tipo de soluciones que se están desarrollando.