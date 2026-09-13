OpiniónPARECERES

Pruebas Pisa: una caída desde baja altura
PRUEBAS PISA. El relevamiento se hizo durante el año pasado con más de 11.000 alumnos en 412 escuelas del país.
PRUEBAS PISA. El relevamiento se hizo durante el año pasado con más de 11.000 alumnos en 412 escuelas del país. ARCHIVO
Hace 1 Hs

Por Gustavo F. Wallberg

columnista invitado

Los resultados de 2025 del Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes, o pruebas Pisa (Programme for International Student Assessment), fueron malos. Se los puede ver con poco dramatismo, pero eso sería ejemplo de las falencias que el reporte revela por tomar información incompleta o desatender lo importante. O sea, mal criterio científico.

Por ejemplo, comparando los puntos del año pasado con los de 2022 en las tres áreas evaluadas (Lectura, Matemáticas y Ciencias) Argentina cayó en cada una sólo alrededor del tres por ciento. Además, en casi todo el mundo hubo descenso en los puntajes, incluso en los países más avanzados.

¿Qué se deja de lado mirando así los datos? Que no son coyunturales. En Lectura desde 2000 hay subas y bajas con tendencia descendente y lo mismo en Matemáticas desde 2006. En cambio, Ciencias es relativamente estable desde 2006. Aunque lo más grave es que son movimientos en valores bajos: entre 91 países. Argentina en Lectura quedó en el puesto 62, en Matemáticas 75 y en Ciencias 71. Además, en Matemáticas Argentina llegó a 76 por ciento de examinados que no alcanzaron el mínimo de comprensión (Ocde, 35) y en Lectura y Ciencias a un 60 por ciento (Ocde 31 y 26).

Ahora bien, lo evaluado fue criterio, no memoria. No qué saben los estudiantes de quince años de edad sino qué saben hacer con lo que saben. Entonces, los malos resultados parecen más complicados de remontar que con sólo incorporar nuevos conocimientos. Como efecto directo, en general las personas con mayor nivel educativo tienen mejores ingresos y menores tasas de desempleo. Pero además de la posición relativa con sus contemporáneos según los saberes, es importante cuánto podrán mejorar. Y cuanto menos sepan y menos criterio posean, menos crecerán.

Vayan casos cuya esencia se puede extender a la economía, porque la aptitud en ciencias no sirve sólo para comenzar una carrera científica sino para pararse en la vida, razonar y no decir ni hacer estupideces. Por ejemplo, evitar ser terraplanista o antivacunas.

Hacia el 240 antes de Cristo Eratóstenes realizó su experimento sobre la longitud de las sombras a diferentes latitudes obteniendo, aplicando geometría, resultados consistentes con la hipótesis de la Tierra esférica. Y el domingo pasado se cumplieron 504 años del regreso a España de Juan Sebastián Elcano concluyendo la vuelta al mundo que había comenzado Hernando de Magallanes. La verificación no sólo constó de la circunnavegación sino del desfase de husos horarios propio de la esfericidad del planeta. Apenas dos ejemplos de los tantos que la apoyan, experimentos sublimemente ignorados por quienes se autoproclaman no aborregados.

Tener idea de estadísticas, por su parte, puede salvar vidas porque no se rechazarían las vacunas argumentando sus efectos secundarios. Claro que los tienen. Todo lo tiene, hasta el agua potable. El punto es la medida adecuada a la condición personal. En particular, se trata de análisis de riesgos y probabilidades. Daño probable de un contagio versus daño probable de la vacunación. Históricamente, en general ganan las vacunas. Una muestra del error de análisis de los antivacunas es la reaparición del sarampión, que causa más daño que los eventuales de una reacción a la Triple Viral.

Ignorancia y conspiraciones van de la mano. Por ejemplo, sostener que los laboratorios no hacen vacunas contra el cáncer porque ganan más con los otros tratamientos. El problema es que una afección o enfermedad que no es causada por un virus no puede ser tratada con vacunas. Pero además hay cánceres que sí son enfrentados con vacunas y exitosamente, los causados por el virus del papiloma humano. Por lo tanto, en estos conspiranoicos falla el método de verificación de la raíz del problema y del tipo de soluciones que se están desarrollando.

En parte la ignorancia se sostiene en dos errores. Uno, pensar que todo puede ser cuestionado. Es correcto, pero eso no significa que cualquiera sin estudios puede pontificar sobre cualquier cosa y por espíritu científico tomarla como válida. Toda persona es respetable, no toda opinión. Para que éstas ganen respeto hay que trabajar y fundamentar. Aparece entonces el segundo error, que intenta justificar las conspiraciones: aunque no se las vea están, porque la ausencia de pruebas no es prueba de la ausencia. Correcto. Pero que no se haya demostrado la ausencia no prueba la existencia.

Ya en el campo de la economía pueden darse algunas muestras. Una es criticar el dato de inflación contrastando con precios de bienes en particular. Eso es no entender qué es la inflación, como es mala matemática no entender que el IPC es un promedio, mala lectura no entender que la inflación baje aunque los precios suban y mala ciencia no leer los informes del Indec o la experiencia mundial sobre emisión de dinero e inflación.

También sería mala ciencia aceptar la mal llamada teoría monetaria moderna. Ella sostiene que dinero es aquello que el gobierno reclama como pago de impuestos. Por lo tanto, siempre habrá demanda por dinero porque siempre habrá que pagar impuestos y en consecuencia emitir sin medida para cubrir el gasto público no es dañino. Pero Argentina es el mentís a esa posición. Se emite para cubrir déficit y las personas se sacan pesos de encima para comprar dólares aunque el gobierno siga cobrando en pesos. Simple contraste de hipótesis con datos. Pequeña luz de esperanza: en el país hay pocos adherentes a esa teoría, si alguno.

De regreso a las Pisa: la desmejora fue internacional pero hay responsabilidades locales. No se trata de culpar, aunque el análisis de políticas educativas debe realizarse, sino de recordar que según la Constitución Nacional la educación es tarea provincial. Existe un Consejo Federal de Educación y el gobierno nacional podría tener un papel de liderazgo y apoyo, pero son los políticos provinciales quienes deben poner las barbas en remojo como en varios campos de un federalismo tan reclamado como poco asumido.

Temas Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Tucumán se suma al debate por Malvinas y la proyección antártica

Tucumán se suma al debate por Malvinas y la proyección antártica

Lo más popular
Mansilla: “La candidatura de Jaldo no es un problema judicial, es político”
1

Mansilla: “La candidatura de Jaldo no es un problema judicial, es político”

Malvinas: Trump advirtió que un conflicto entre Argentina y el Reino Unido sería un desastre potencial
2

Malvinas: Trump advirtió que un conflicto entre Argentina y el Reino Unido sería un "desastre potencial"

¿Vas a la cancha o al Norte Rock? Preparate porque así estará el tiempo en Tucumán
3

¿Vas a la cancha o al Norte Rock? Preparate porque así estará el tiempo en Tucumán

El Norte Rock 2026 ya está en marcha: todo lo que tenés que saber para disfrutar del festival
4

El Norte Rock 2026 ya está en marcha: todo lo que tenés que saber para disfrutar del festival

Cuestionan la candidatura de Jaldo y el Gobierno salió al cruce
5

Cuestionan la candidatura de Jaldo y el Gobierno salió al cruce

Ranking notas premium
Hubo dos nuevas denuncias en contra del profesor de danza acusado de abusar de una alumna de 12 años
1

Hubo dos nuevas denuncias en contra del profesor de danza acusado de abusar de una alumna de 12 años

Una tucumana de 16 años, acusada de integrar una banda narco
2

Una tucumana de 16 años, acusada de integrar una banda narco

La era de la IA en las redacciones: alertan que los buscadores y chatbots absorben el tráfico informativo sin compensación
3

La era de la IA en las redacciones: alertan que los buscadores y chatbots absorben el tráfico informativo sin compensación

Hizo historia con La Naranja, fue Puma y su hija lo llevó a alentar contra el color de su vida: la historia de Ricardo Sauze
4

Hizo historia con La Naranja, fue Puma y su hija lo llevó a alentar contra el color de su vida: la historia de Ricardo Sauze

Sexualmente hablando: corazón roto
5

Sexualmente hablando: corazón roto

Más Noticias
El Norte Rock 2026 ya está en marcha: todo lo que tenés que saber para disfrutar del festival

El Norte Rock 2026 ya está en marcha: todo lo que tenés que saber para disfrutar del festival

Mansilla: “La candidatura de Jaldo no es un problema judicial, es político”

Mansilla: “La candidatura de Jaldo no es un problema judicial, es político”

Malvinas: Trump advirtió que un conflicto entre Argentina y el Reino Unido sería un desastre potencial

Malvinas: Trump advirtió que un conflicto entre Argentina y el Reino Unido sería un "desastre potencial"

El fin de semana para mirar hacia adentro: los signos del horóscopo chino que transformarán su vida, según Ludovica Squirru

El fin de semana para mirar hacia adentro: los signos del horóscopo chino que transformarán su vida, según Ludovica Squirru

¿Vas a la cancha o al Norte Rock? Preparate porque así estará el tiempo en Tucumán

¿Vas a la cancha o al Norte Rock? Preparate porque así estará el tiempo en Tucumán

Cuestionan la candidatura de Jaldo y el Gobierno salió al cruce

Cuestionan la candidatura de Jaldo y el Gobierno salió al cruce

Jaldo frente a Manzur y Alfaro: emociones y acciones rumbo a 2027

Jaldo frente a Manzur y Alfaro: emociones y acciones rumbo a 2027

Recuerdos fotográficos: 1932. La confitería que le dio el nombre a la esquina Floresta

Recuerdos fotográficos: 1932. La confitería que le dio el nombre a la esquina Floresta

Comentarios