Euphoria versus OnlyFans: por qué la serie generó polémica y malestar en redes

Resumen para apurados
- La serie Euphoria generó polémica tras el quinto capítulo de su tercera temporada en HBO, por escenas sexuales de Sydney Sweeney que provocaron repudio masivo en redes sociales.
- El episodio muestra a Cassie Howard en OnlyFans para pagar deudas, incluyendo actos de fetiche y ASMR. La audiencia tildó el guion de ser un ritual de humillación para la actriz.
- Creadoras reales denuncian que la ficción viola normas de la plataforma y usa estereotipos. La controversia marca un precedente sobre el realismo y la ética en contenidos gráficos.
El quinto episodio de la tercera temporada de Euphoria provocó un fuerte rechazo en redes sociales tras la emisión de escenas sexuales protagonizadas por Sydney Sweeney. En su papel de Cassie Howard, la actriz interpreta a una creadora de contenido en OnlyFans que busca saldar las deudas de su marido con un prestamista.
Durante el capítulo titulado “This Little Piggy”, emitido por HBO, el público observó a Cassie grabando material para su cuenta de suscripción, lo cual incluyó tomas donde posó en topless frente a un cliente y realizó contenido de ASMR en ropa interior susurrando: “Hola, soy tu chica de ensueño favorita”.
El impacto negativo del ultimo capitulo que estrenó Euphoria
La crudeza de las imágenes, que incluyeron a la protagonista filmándose mientras succionaba el dedo de su propio pie, disparó críticas inmediatas de los espectadores. En diversas plataformas, los usuarios cuestionaron la dirección creativa de la serie con comentarios como: “¿Por qué estoy viendo a Cassie chuparse los dedos de los pies?”.
Gran parte de la audiencia manifestó su incomodidad ante el rumbo del personaje, señalando que “esta temporada de Euphoria se está convirtiendo en un ritual de humillación para Sydney Sweeney“, lo que reavivó el debate sobre los límites del contenido gráfico en la producción.
La opinion de las trabajadoras de OnlyFans sobre el retrato
La personificación de Cassie como usuaria de OnlyFans en la tercera entrega de Euphoria despertó malestar más allá del público general. Trabajadoras reales de la plataforma expresaron su rechazo ante Variety, donde denunciaron que el retrato resulta inexacto y está cargado de estereotipos. Según estas profesionales, la serie incluso describe situaciones que califican como directamente ilegales de acuerdo con las normativas vigentes del servicio.
Sydney Leathers, creadora en OnlyFans desde 2017, señaló al medio que “hay mucho que es ridículo y caricaturesco” en la trama.“Hay tantas cosas que le hacen hacer que ni siquiera están permitidas en OnlyFans, y eso solo ya es exasperante: el contenido de juego de roles de bebé donde aparece vestida con pañal, por ejemplo. Las procesadoras de tarjetas de crédito tienen normas muy estrictas que hay que cumplir, y las reglas son cada vez más restrictivas”, declaró.
También explicó la política de uso aceptable de OnlyFans prohíbe expresamente cualquier contenido de simulación de menores, bajo pena de desactivación de la cuenta.