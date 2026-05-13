Euphoria versus OnlyFans: por qué la serie generó polémica y malestar en redes

Sydney Leathers, creadora en OnlyFans desde 2017, señaló al medio que “hay mucho que es ridículo y caricaturesco” en la trama.“Hay tantas cosas que le hacen hacer que ni siquiera están permitidas en OnlyFans, y eso solo ya es exasperante: el contenido de juego de roles de bebé donde aparece vestida con pañal, por ejemplo. Las procesadoras de tarjetas de crédito tienen normas muy estrictas que hay que cumplir, y las reglas son cada vez más restrictivas”, declaró.