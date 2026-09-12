El nuevo concepto de la publicidad apunta a que el transeúnte forme parte de la propaganda

Resumen para apurados
- Las marcas renuevan la publicidad exterior a nivel peatonal para que los transeúntes interactúen con instalaciones visuales y las viralicen en redes sociales.
- Con un 84% de recordación y alta inversión en la región, el sector evoluciona combinando gigantografías, realidad aumentada y códigos QR interactivos.
- El enfoque 'phygital' consolida una era donde el éxito urbano se mide por el impacto digital: cada peatón pasa de mero espectador a difusor orgánico de la marca.
Según IMOP Insights (instituto privado de investigación social y de mercados español), la publicidad exterior alcanza un 84% de recordación de marca entre los transeúntes. Asimismo, el Estudio Valor Total Media de IAB México revela que las marcas en el país invierten cerca de 10 mil millones de pesos en publicidad exterior impresa. En Argentina, la publicidad exterior —conocida como OOH (Out of Home) o Vía Pública— es el tercer medio publicitario con mayor volumen de inversión
Detrás de este impacto se encuentra la impresión de gran formato aplicada en la publicidad, una herramienta tecnológica que permite llevar fotografías a dimensiones monumentales y adaptarla a cualquier superficie.
La realidad aumentada también está tomando popularidad. El éxito es abrumador LA GACETA lo comprobó durante el Mundial de fútbol 2026 con dos opciones que le permitieron a los transeúntes participar en experiencias inmersivas.
Una pared puede convertirse en el escenario de una historia, una vidriera llevar a una experiencia de realidad aumentada, al igual que la fotografía monumental, todo ese despliegue termina circulando por cientos de perfiles en las redes sociales. Ese es el éxito del avance del concepto phygital (Físico + Digital), que integra ambos mundos en una misma experiencia.
La transición
El espectacular cartel tradicional que solo se miraba a gran velocidad desde el auto ha quedado atrás. La tendencia actual dicta que el gran formato debe instalarse a nivel del peatón para que interactúe directamente con él.
Al imprimir fotografías monumentales que conectan con los códigos estéticos de la cultura pop y la identidad local, las marcas dejan de generar impactos publicitarios unilaterales para crear oportunidades fotográficas masivas. Cuando un muro, piso o escaparate se viste con una narrativa visual profunda y disruptiva, la audiencia no ve publicidad, sino un escenario.
Cada selfie, story o reel que los usuarios comparten transforma a la audiencia en embajadora y distribuidora de la marca. La impresión de gran formato aplicada en la publicidad construye el escenario físico, pero es el público quien convierte esa instalación en contenido viral.
De la pared al teléfono inteligente
Al integrar la impresión de alta resolución con tecnologías como códigos QR dinámicos, realidad aumentada (AR) o etiquetas interactivas, una pared de concreto o un gráfico en ventana se convierten en la puerta de entrada al conocimiento de las marcas. El usuario escanea la imagen, accede a contenido exclusivo, prueba filtros interactivos o realiza compras en el sitio.
La impresión digital de gran formato ya no se limita a crear materiales para informar: construye escenarios, conecta experiencias físicas y digitales y convierte los espacios en nuevos puntos de interacción entre las marcas y sus audiencias.
La relevancia de una instalación física se mide hoy también por su alcance en el mundo virtual. Cuando una pieza impresa cuenta con la precisión cromática, la resolución y el diseño adecuado para volverse instagrameable, la inversión inicial en impresión y espacio físico se multiplica de forma orgánica.