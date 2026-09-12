El nuevo concepto de la publicidad apunta a que el transeúnte forme parte de la propaganda

Una pared puede convertirse en el escenario de una historia, una vidriera llevar a una experiencia de realidad aumentada, al igual que la fotografía monumental, todo ese despliegue termina circulando por cientos de perfiles en las redes sociales. Ese es el éxito del avance del concepto phygital (Físico + Digital), que integra ambos mundos en una misma experiencia.