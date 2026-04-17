Hein brilló en natación y firmó una actuación que impactó en los Juegos Suramericanos de la Juventud

Resumen para apurados
- La nadadora argentina Agostina Hein obtuvo múltiples medallas de oro y rompió récords sudamericanos en los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026.
- Hein triunfó en 800m libre y 200m combinado en solo 25 minutos, superando marcas de Joanna Maranhão. Además, lideró la victoria nacional en el relevo mixto 4x100 libre.
- Estos logros consolidan a Hein como una realidad del deporte argentino. Su rendimiento proyecta un impacto positivo y grandes expectativas para el futuro de la natación nacional.
La natación argentina tuvo un día de esos que quedan subrayados, y el nombre que se llevó todas las miradas fue el de Agostina Hein. La joven de Campana se convirtió en la gran figura de la delegación en Panamá 2026 con una seguidilla de triunfos y marcas que la volvieron a poner en el centro de la escena.
Su primera gran aparición llegó en los 800 metros libre, donde se quedó con el oro con un tiempo de 8:22.01 y además bajó el récord de la competencia. En esa misma prueba, Malena Santillán completó el 1-2 argentino con la medalla de plata.
Pero lo más impactante fue que apenas 25 minutos más tarde volvió a competir y otra vez dominó. En los 200 metros combinado individual ganó con 2:10.82, mejoró el récord sudamericano que pertenecía a Joanna Maranhao y también dejó atrás su propia mejor marca nacional, conseguida esa misma mañana en las series.
La jornada se cerró con otro festejo colectivo: junto a Santillán, Matías Chaillou y Máximo Aguilar, se impuso en el relevo mixto 4x100 libre y estableció un nuevo récord de los Juegos con 3:33.82.
Mucho más que una promesa
Lo de Hein ya no entra solo en la categoría de “futuro”. Con récords, medallas y una regularidad que se sostiene desde hace meses, su presente empieza a ser demasiado sólido como para seguir hablándola únicamente en potencial.