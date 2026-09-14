Fiestas del Milagro en Salta: cómo estará el tiempo durante la Procesión del Señor y la Virgen
Las celebraciones en honor al Señor y la Virgen del Milagro afrontarán jornadas de marcado frío en el arranque de la semana, pero los pronósticos anticipan una notable mejoría de las temperaturas para la procesión del martes 15.
Resumen para apurados
- Salta celebrará este martes la procesión del Señor y la Virgen del Milagro con una tarde de hasta 23 °C tras un amanecer gélido, convocando a miles de fieles por devoción.
- El inicio de los festejos tuvo mínimas de 3 °C. Pese al frío, miles de peregrinos marcharon a la capital salteña para renovar su histórica promesa de fidelidad ante los patronos.
- Tras el cierre de la histórica festividad religiosa, el frío cederá en el norte del país, dando paso a condiciones más cálidas y acordes a la inminente llegada de la primavera.
Salta se encuentra en plena celebración por las fiestas del Milagro, una de las festividades religiosas y culturales más importantes de la Argentina en la que el pueblo salteño renueva cada año su promesa de fidelidad al Señor y a la Virgen del Milagro. Este año tiene la particularidad de no coincidir con un clima más primaveral, incluso a tan solo siete días del comienzo de esta estación cálida. De acuerdo con las entidades climáticas, el recorrido por el festejo religioso comprenderá muchas sensaciones térmicas, que irán del frío y culminarán en un tiempo más cálido.
Un arranque semanal gélido para la fe salteña
El inicio del tramo final de las celebraciones estará marcado por bajas temperaturas, registrando mañanas muy frías en la capital salteña y sus alrededores. Para este lunes 14 de septiembre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé temperaturas mínimas que rondarán los 3 °C —con marcas que podrían ubicarse incluso por debajo— y una máxima de alrededor de 12 °C bajo un cielo mayormente nublado. Por su parte, consultoras privadas como Meteored estiman un techo térmico algo más beneplácito para la tarde, cercano a los 16 °C.
Sin embargo, el clima adverso no detiene la fe: miles de peregrinos continúan su marcha hacia la Plaza 9 de Julio desde distintos rincones de la provincia y la región, sumándose a la multitud que ya colma las inmediaciones de la Catedral Basílica para ofrecer su devoción y gratitud.
Una tarde más agradable para la Procesión central
La jornada más esperada, el martes 15 de septiembre —día en que el pueblo renueva el Pacto de Fidelidad durante la emblemática Procesión—, comenzará con un nuevo impulso gélido. En las primeras horas de la madrugada y mañana, los termómetros marcarán valores inferiores a los 5 °C, obligando a los asistentes a abrigarse adecuadamente.
No obstante, la tendencia cambiará favorablemente con el correr de las horas. Hacia la tarde, justo en el momento en que las imágenes sagradas del Señor y la Virgen del Milagro crucen las puertas del templo para reencontrarse con sus devotos, la temperatura experimentará un paulatino ascenso, alcanzando registros máximos de entre 20 °C y 23 °C. Esta amplitud térmica permitirá que la feligresía acompañe el recorrido central bajo condiciones de tiempo mucho más benignas y confortables.
Primavera a la vista tras el cierre de los festejos
Superada la jornada central, los modelos meteorológicos coinciden en que el frío intenso de las mañanas comenzará a ceder progresivamente en los días posteriores. Con la paulatina normalización de las temperaturas máximas, Salta irá recuperando el perfil cálido previo a la llegada oficial de la primavera, dejando atrás un Milagro atravesado por el frío en las primeras horas, pero templado por el fervor de su gente.