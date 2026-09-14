Fiestas del Milagro en Salta: cómo estará el tiempo durante la Procesión del Señor y la Virgen

Salta se encuentra en plena celebración por las fiestas del Milagro, una de las festividades religiosas y culturales más importantes de la Argentina en la que el pueblo salteño renueva cada año su promesa de fidelidad al Señor y a la Virgen del Milagro. Este año tiene la particularidad de no coincidir con un clima más primaveral, incluso a tan solo siete días del comienzo de esta estación cálida. De acuerdo con las entidades climáticas, el recorrido por el festejo religioso comprenderá muchas sensaciones térmicas, que irán del frío y culminarán en un tiempo más cálido.