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Jubilaciones ANSES: cuánto cobrarán los jubilados y pensionados en octubre de 2026 con el nuevo aumento

El beneficio extraordinario garantiza un ingreso que supera los $506.000 netos. Cómo se calcula la liquidación según cada nivel de haber y qué pasa con quienes cobran por encima de la mínima.

Jubilaciones ANSES: cuánto cobrarán los jubilados y pensionados en octubre de 2026 con el nuevo aumento
Anses
Hace 5 Min

El ajuste económico de octubre de 2026 para el sector de jubilados y pensionados ya cuenta con la aprobación del mandatario Javier Milei y de la Anses, basándose directamente en el reciente Índice de Precios al Consumidor (IPC). Esta medida eleva el piso prestacional más allá de los $436.000, un monto que alcanzará un total neto en mano superior a los $506.000 al sumar la ayuda económica mensual de $70.000.

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Detrás de este cálculo se encuentra la fórmula establecida por el DNU 274/24, cuya función consiste en trasladar la inflación informada hacia la totalidad de los haberes del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). A través de esta dinámica de actualización continua, cada categoría del régimen jubilatorio refleja de manera inmediata las variaciones del nivel general de precios.

  • Haber mínimo mensual: superará los $436.000 netos en el recibo de haberes, dejando atrás el piso de $428.591,22 de septiembre.
  • Bono extraordinario del Gobierno: con la ratificación del adicional de $70.000, el total garantizado de bolsillo rebasará los $506.000 netos.
  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): el básico superará los $349.000 netos (80% de la mínima) más el bono correspondiente.
  • Pensiones No Contributivas (PNC por Invalidez o Vejez): se ubicarán en torno a los $305.000 netos de base (70% de la mínima).
  • Jubilación máxima del SIPA: se elevará por encima de los $2.930.000 brutos mensuales.

Por otro lado, los jubilados cuyos ingresos base resultan superiores al piso básico pero no llegan al tope fijado perciben un pago proporcional, cobrando justamente el excedente necesario para igualar dicho techo. En cambio, las personas con haberes que sobrepasan directamente ese límite normativo perciben de manera exclusiva el haber ajustado por la medición de la inflación.


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