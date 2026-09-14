Jubilaciones ANSES: cuánto cobrarán los jubilados y pensionados en octubre de 2026 con el nuevo aumento

El ajuste económico de octubre de 2026 para el sector de jubilados y pensionados ya cuenta con la aprobación del mandatario Javier Milei y de la Anses, basándose directamente en el reciente Índice de Precios al Consumidor (IPC). Esta medida eleva el piso prestacional más allá de los $436.000, un monto que alcanzará un total neto en mano superior a los $506.000 al sumar la ayuda económica mensual de $70.000.