Pago doble de ANSES: quiénes pueden recibir $648.000 y cuáles son los requisitos

Anses proporcionará la liquidación de dos asistencias que comprenden la Pensión No Contributiva por Madre de Siete Hijos y la Prestación Alimentar. Se trata de dos coberturas, una de ellas una asignación mensual que se extiende de forma vitalicia y otra una suma adicional que se modifica de acuerdo a la cantidad de familiares a cargo. Para las madres de 7 hijos, la suma comprende el monto más alto de esta asignación económica extra.