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Pago doble de ANSES: quiénes pueden recibir $648.000 y cuáles son los requisitos

El Ministerio de Capital Humano y Anses confirmaron el abono consolidado para madres de siete hijos durante septiembre de 2026. Los requisitos de acceso, el desglose de los haberes y la guía paso a paso para realizar la solicitud sin turno previo.

Quiénes pueden recibir el pago doble de Anses.
Quiénes pueden recibir el pago doble de Anses. (Imagen Web)
Por Luisina Acosta Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • En septiembre, ANSES y Capital Humano abonarán $648.000 en Argentina a madres de siete hijos vulnerables mediante la unificación de dos prestaciones sociales clave.
  • El monto suma la Pensión No Contributiva ($498.633) y la Tarjeta Alimentar ($149.425). Se gestiona de forma presencial sin turno previo con DNI y formulario oficial en ANSES.
  • La medida busca mitigar la vulnerabilidad en familias numerosas sin empleo formal, fijando un ingreso vitalicio que aliviará el costo de subsistencia en los próximos meses.
Resumen generado con IA

El Ministerio de Capital Humano, dirigida por Sandra Pettovello, confirmó el desembolso de $648.000 para determinados titulares en septiembre de 2026. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), dependiente de la entidad dedicada a políticas sociales, asignará el abono de dos prestaciones para quienes cumplen con los requisitos aclarados por el ente previsional.

Sandra Pettovello confirmó un pago doble de $648.000 en septiembre: quiénes reciben el cobro de Anses

Sandra Pettovello confirmó un pago doble de $648.000 en septiembre: quiénes reciben el cobro de Anses

Anses proporcionará la liquidación de dos asistencias que comprenden la Pensión No Contributiva por Madre de Siete Hijos y la Prestación Alimentar. Se trata de dos coberturas, una de ellas una asignación mensual que se extiende de forma vitalicia y otra una suma adicional que se modifica de acuerdo a la cantidad de familiares a cargo. Para las madres de 7 hijos, la suma comprende el monto más alto de esta asignación económica extra.

Montos oficiales de las prestaciones en septiembre

Los montos que se establecen para cada ayuda social comprenden $498.633,20 para la Pensión No Contributiva Madre de 7 Hijos (suma que contempla el haber equivalente a la jubilación mínima más el refuerzo extraordinario). A esta cifra se le adiciona el tope máximo del programa Alimentar, fijado en $149.425 para los hogares que cuentan con tres o más hijos a cargo, alcanzando el total conjunto cercano a los $648.000.

Para acceder a esta asistencia mensual otorgada a través del organismo previsional, las solicitantes deben cumplir de forma estricta con una serie de condiciones vinculadas a la situación familiar, social y laboral de cada hogar.

  • Nacionalidad y residencia: Ser argentina nativa o naturalizada con un mínimo de un año de residencia en el país. En el caso de mujeres extranjeras, se exige acreditar una residencia continua de al menos 15 años.
  • Carga familiar: Tener o haber tenido siete o más hijos (incluidos hijos adoptados), independientemente de la edad actual o del estado civil de la madre.
  • Incompatibilidades de ingresos: No poseer jubilaciones, pensiones ni retiros de carácter contributivo o no contributivo. Tampoco encontrarse cobrando la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo ni Asignaciones Familiares.
  • Situación socioeconómica: No contar con bienes, ingresos del mercado formal ni recursos económicos que permitan la subsistencia del grupo familiar.

1. Ingresar a la plataforma virtual "mi ANSES" y verificar que la información personal y los vínculos familiares (hijos) se encuentren debidamente acreditados y actualizados.

2. Presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI) original junto con el Formulario PS 6.18 ("Solicitud de Prestaciones Previsionales").

3. Concurrir a cualquiera de las delegaciones u oficinas de ANSES distribuidas en el país. El trámite de atención para esta prestación no requiere la solicitud de un turno previo.

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