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Jubilaciones, pensiones y AUH: cuánto aumentarán en octubre tras el dato de inflación del Indec

El IPC 1,7% y definió el porcentaje de movilidad que se aplicará a los haberes previsionales. Sin embargo, el incremento efectivo será del 1,65%. Estos son los valores que percibirán jubilados y beneficiarios de asignaciones.

Jubilaciones, pensiones y AUH: cuánto aumentarán en octubre tras el dato de inflación del Indec
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Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Tras el dato de inflación del 1,7% en agosto informado por el Indec, la Anses aumentará un 1,65% las jubilaciones, pensiones y la AUH en Argentina a partir de octubre.
  • La actualización rige automáticamente por el Decreto 274/2024, que indexa los haberes previsionales mensuales a la inflación registrada dos meses antes.
  • La jubilación mínima llegará a $435.662, pero aún resta que el Gobierno nacional defina si mantendrá el pago del bono extraordinario de $70.000 para octubre.
Resumen generado con IA

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dio a conocer este jueves el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a agosto, que registró una variación mensual de 1,7%. El dato acumuló una suba del 21,3% en lo que va del año y del 33,5% en los últimos 12 meses.

El resultado también definió el porcentaje de actualización que la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) aplicará a los haberes jubilatorios y las asignaciones familiares en octubre de 2026.

Sin embargo, el ajuste efectivo que percibirán los beneficiarios será del 1,65%, según el cálculo que surge de la fórmula de movilidad vigente.

Cómo se calcula el aumento de las jubilaciones

El mecanismo que regula la actualización está establecido por el Decreto 274/2024, que vincula la movilidad mensual a la inflación registrada dos meses antes.

De este modo, el IPC de agosto funciona como referencia directa para determinar el incremento que percibirán en octubre los beneficiarios del sistema previsional, entre ellos jubilados, pensionados y titulares de prestaciones no contributivas.

El porcentaje de aumento surge de manera automática a partir del dato oficial difundido por el Indec. Por ese motivo, no se requiere un decreto adicional del Poder Ejecutivo para aplicar la actualización.

Cuánto cobrarán jubilados y beneficiarios en octubre

Con el nuevo porcentaje de movilidad y de mantenerse el esquema de bono vigente en septiembre, los valores para octubre quedarán de la siguiente manera:

  • Jubilación mínima: $435.662,86
  • Jubilación mínima con bono: $505.662,86
  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $348.530,28
  • PUAM con bono: $420.007,28
  • Pensiones no contributivas: $304.965,61
  • Pensiones no contributivas con bono: $376.442,61
  •  Pensión Madre de 7 Hijos: $435.662,86
  • Pensión Madre de 7 Hijos con bono: $507.139,86
  • Asignación Universal por Hijo (AUH): $156.552,29
  • AUH con Discapacidad: $509.748,28

Hasta el momento, el Gobierno no confirmó si mantendrá durante octubre el refuerzo de $70.000 que está vigente en septiembre, consignó el portal Infobae. 

Por lo tanto, mientras el incremento de las jubilaciones y asignaciones ya quedó determinado a partir del dato de inflación de agosto, todavía resta definir si los beneficiarios recibirán el bono extraordinario y bajo qué condiciones.

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