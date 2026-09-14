De la nieve a los 32°C: giro térmico en Tucumán

Durante el fin de semana, en las alturas, los Valles Calchaquíes amanecieron bajo una escenografía cristalina. En Tafí del Valle, la nieve tapizó los faldeos de los cerros, tiñó de blanco los techos de las viviendas rurales, cubrió los arbolados y congeló los pastizales en una estampa monocromática envuelta por una densa bruma. Abajo, en la llanura, el fenómeno no trajo copos pero sí un paisaje gris, húmedo y hostil. En la capital y los departamentos vecinos, el viento sur castigó con ráfagas de 50 km/h y precipitaciones continuas que hundieron la sensación térmica.