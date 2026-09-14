“Plazas de Bolsillo”: un concepto que cobra fuerza en Tucumán

Existen coincidencias entre el Concejo Deliberante de la Capital, la Provincia .mediante el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV)- y el departamento ejecutivo de la Municipalidad. En el Concejo, los ediles José María Canelada y Gustavo Cobos presentaron un proyecto de ordenanza para crear el “Programa Municipal de Plazas de Bolsillo”, una iniciativa destinada a recuperar temporalmente terrenos urbanos vacantes o sin uso efectivo, y convertirlos en espacios de uso público para los vecinos. “Al transitar la ciudad, vemos muchos terrenos baldíos que no cuentan con conservación y que corren el riesgo de convertirse en basurales. Al mismo tiempo, muchos barrios tienen una enorme necesidad de espacios verdes. Esta propuesta, que ya se utiliza en otras ciudades, busca convertir un problema en una oportunidad”, dicen los ediles.