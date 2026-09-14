“Plazas de Bolsillo”: un concepto que cobra fuerza en Tucumán

Resumen para apurados
- Funcionarios y concejales impulsaron en San Miguel de Tucumán un plan para transformar baldíos en plazas públicas temporales y mitigar la escasez de espacios verdes.
- Inspirada en Rosario, la propuesta prevé comodatos con privados a cambio de exenciones de tasas municipales, ante la existencia de más de 100 baldíos en el área central.
- La iniciativa se incluirá en el nuevo Código de Planeamiento Urbano y podría replicarse en el resto del área metropolitana para reducir el calor y mejorar la calidad barrial.
Un nuevo concepto urbano empezó a debatirse en San Miguel de Tucumán, y quizá podría extenderse a otros municipios y comunas del Área Metropolitana de Tucumán (AMET). Es novedoso en la provincia, pero lleva años de implementación en ciudades como Rosario, que lidera este procedimiento en la Argentina, y décadas en algunos países europeos, como los escandinavos.
Se trata de las denominadas “Plazas de Bolsillo”. Consiste en transformar sitios baldíos, públicos o privados, en espacios verdes, en placitas para distintos usos públicos, como recreación, descanso, actividad física, cultural o social, o simplemente para proveer de más sombra al cemento de los barrios.
Existen coincidencias entre el Concejo Deliberante de la Capital, la Provincia .mediante el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV)- y el departamento ejecutivo de la Municipalidad. En el Concejo, los ediles José María Canelada y Gustavo Cobos presentaron un proyecto de ordenanza para crear el “Programa Municipal de Plazas de Bolsillo”, una iniciativa destinada a recuperar temporalmente terrenos urbanos vacantes o sin uso efectivo, y convertirlos en espacios de uso público para los vecinos. “Al transitar la ciudad, vemos muchos terrenos baldíos que no cuentan con conservación y que corren el riesgo de convertirse en basurales. Al mismo tiempo, muchos barrios tienen una enorme necesidad de espacios verdes. Esta propuesta, que ya se utiliza en otras ciudades, busca convertir un problema en una oportunidad”, dicen los ediles.
El proyecto establece que las Plazas de Bolsillo tendrán carácter temporal y podrán destinarse -según las características de cada inmueble y las necesidades del sector- a áreas verdes, espacios de sombra y descanso, juegos, actividades deportivas, culturales, educativas y comunitarias, jardines, huertas o equipamiento para la movilidad peatonal y ciclista.
Para el propietario
Cobos destacó que la propuesta busca llevar la planificación urbana a una escala más cercana a los barrios: “Cuando hablamos de planificar la ciudad, no hablamos solo de grandes obras o de lo que pasa en el centro. Planificar es mirar qué pasa en cada barrio y qué podemos hacer con los espacios que hoy están desaprovechados. Una plaza de bolsillo puede parecer una intervención pequeña, pero para un barrio que no tiene un espacio verde, puede significar un cambio enorme”.
El programa prevé que los inmuebles privados puedan incorporarse de manera voluntaria mediante contratos de comodato gratuito, preservando en todos los casos la titularidad del propietario. A cambio, durante el período en que el terreno permanezca efectivamente afectado al programa, se contempla una exención temporal de las contribuciones municipales que recaigan sobre el inmueble.
“La idea es generar un incentivo razonable para que un terreno que hoy está vacío pueda tener un uso que beneficie a todos, sin quitarle la propiedad a nadie”, explicó Canelada. “No se trata solo de poner algunos juegos o bancos. Podemos incorporar árboles, superficies permeables, sombra y soluciones que ayuden a infiltrar el agua y a reducir el calor urbano, dos de los grandes problemas de la ciudad”, añadió Cobos.
Coincidencia con el IPV
Durante su exposición en una de las audiencias para la elaboración del nuevo Código de Planeamiento Urbano (CPU) de la capital, el titular del IPV, Hugo Cabral, planteó una idea muy similar, sin conocer el proyecto de los concejales, según admitió a LA GACETA. Cabral propuso que los terrenos baldíos puedan ser cedidos temporalmente para actividades públicas a cambio de incentivos para sus propietarios. Esos espacios podrían utilizarse como pequeñas plazas, áreas recreativas o puntos culturales, siempre que las intervenciones no requieran construcciones permanentes que luego no puedan recuperarse. También sugirió aplicar recargos a los propietarios de baldíos o viviendas abandonadas que no cumplan con tareas de mantenimiento y cuidado. “La intención es desalentar la presencia de inmuebles ociosos y deteriorados dentro de la trama urbana”, afirmó.
Según el último relevamiento del IPV, solo dentro de las cuatro avenidas hay 104 baldíos. El área central representa apenas un 22% de la superficie total de la Capital, por lo que podría inferirse que el número de baldíos podría ser el quíntuple.
En el nuevo CPU
En el municipio ya trabajaban sobre una idea similar desde marzo, según contó a LA GACETA Guadalupe Rearte, directora de Planificación Urbanística de la capital. “La Dirección de Catastro estaba realizando un relevamiento, pero quedó en stand by cuando se inició la elaboración del nuevo CPU, porque la idea es incluir en él este concepto, para que tenga más sustento y no quede en la nada”, explicó. Agregó que Catastro llevaba relevando 18 propiedades abandonadas -tanto en esquinas como a mitad de cuadra-, que eran factibles de ser recuperadas, aunque reconoció que seguramente son muchas más.
“Tenemos una gran dificultad con los propietarios de los sitios baldíos; y la intendenta (Rossana Chahla) está convencida de que es prioritario encontrar una solución”, afirmó. Y agregó que el proyecto municipal, que pretenden incluir en el nuevo CPU, no se descarta la incorporación de rejas a los terrenos recuperados y remodelados para uso público, para preservar del vandalismo nocturno estos espacios
Por último, Rearte coincidió con Canelada, con Cobos y con Cabral en que la mayoría de los baldíos corren el riesgo de terminar convirtiéndose en basurales.