Canelada y Cobos presentaron "Plazas de Bolsillo", un proyecto para recuperar baldíos y tener más espacios verdes

Resumen para apurados
- En Tucumán, los concejales Canelada y Cobos presentaron el proyecto 'Plazas de Bolsillo' para transformar baldíos en espacios públicos y evitar basurales.
- La iniciativa propone que dueños privados cedan terrenos en desuso mediante comodatos voluntarios, recibiendo a cambio exenciones de tasas municipales.
- El programa busca sumar áreas verdes barriales, reducir el calor urbano y mejorar la absorción de agua sin suplir las obras permanentes del municipio.
Los concejales José María Canelada y Gustavo Cobos presentaron un proyecto de ordenanza para crear el Programa Municipal de Plazas de Bolsillo, una iniciativa destinada a recuperar temporalmente terrenos urbanos vacantes o sin uso efectivo y convertirlos en espacios de uso público para los vecinos. "Al transitar la ciudad, vemos muchos terrenos baldíos que no cuentan con conservación y que corren el riesgo de convertirse en basurales. Al mismo tiempo, muchos barrios tienen una enorme necesidad de espacios verdes para el descanso, la recreación y la actividad física. Esta propuesta, que ya se utiliza en otras ciudades, busca convertir un problema en una oportunidad", plantearon los ediles.
En este sentido, el proyecto establece que las Plazas de Bolsillo tendrán carácter temporal y podrán destinarse, de acuerdo con las características de cada inmueble y las necesidades del sector, a áreas verdes, espacios de sombra y descanso, juegos, actividades deportivas, culturales, educativas y comunitarias, jardines, huertas o equipamiento para la movilidad peatonal y ciclista.
“No podemos naturalizar que un terreno abandonado sea simplemente un problema para el barrio. Tenemos que encontrar herramientas para transformarlo en una oportunidad. Las Plazas de Bolsillo buscan recuperar esos espacios para la comunidad, pero sin reemplazar las obligaciones que tiene el Municipio de crear y mantener espacios públicos permanentes. Es una herramienta complementaria, flexible y pensada para dar respuestas concretas”, sostuvo Canelada.
Por su parte, Cobos destacó que la propuesta busca llevar la planificación urbana a una escala más cercana a los barrios. “Cuando hablamos de planificar la ciudad, no hablamos solamente de grandes obras o de lo que pasa en el centro. Planificar es mirar qué pasa en cada barrio y qué podemos hacer con los espacios que hoy están desaprovechados. Una plaza de bolsillo puede parecer una intervención pequeña, pero para un barrio que no tiene un espacio verde, puede significar un cambio enorme”.
El programa prevé que los inmuebles privados puedan incorporarse de manera voluntaria mediante contratos de comodato gratuito, preservando en todos los casos la titularidad del propietario. A cambio, durante el período en que el terreno permanezca efectivamente afectado al programa, se contempla una exención temporal de las contribuciones municipales que recaigan sobre el inmueble.
“La idea es generar un incentivo razonable para que un terreno que hoy está vacío pueda tener un uso que beneficie a todos, sin quitarle la propiedad a nadie, por supuesto”, explicó Canelada. Para Cobos, además, las Plazas de Bolsillo pueden contribuir a mejorar la infraestructura verde de la ciudad. “No se trata solamente de poner algunos juegos o bancos. Podemos incorporar árboles, superficies permeables, sombra y soluciones que ayuden a infiltrar el agua y reducir el calor urbano, dos de los grandes problemas de la ciudad”, señaló.