Canelada y Cobos presentaron "Plazas de Bolsillo", un proyecto para recuperar baldíos y tener más espacios verdes

Los concejales José María Canelada y Gustavo Cobos presentaron un proyecto de ordenanza para crear el Programa Municipal de Plazas de Bolsillo, una iniciativa destinada a recuperar temporalmente terrenos urbanos vacantes o sin uso efectivo y convertirlos en espacios de uso público para los vecinos. "Al transitar la ciudad, vemos muchos terrenos baldíos que no cuentan con conservación y que corren el riesgo de convertirse en basurales. Al mismo tiempo, muchos barrios tienen una enorme necesidad de espacios verdes para el descanso, la recreación y la actividad física. Esta propuesta, que ya se utiliza en otras ciudades, busca convertir un problema en una oportunidad", plantearon los ediles.