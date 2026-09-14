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Rosario es líder nacional en recuperar terrenos abandonados

La ciudad santafesina es la que más m² de espacios verdes por habitante tiene en la Argentina.

POLÍTICA ESTATAL. Rosario viene recuperando espacios verdes desde 1990.
POLÍTICA ESTATAL. Rosario viene recuperando espacios verdes desde 1990.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Rosario lidera el país con 12,3 m² de verde por habitante, tras convertir más de 100 baldíos en plazas mediante convenios municipales para ganar espacios públicos.
  • Desde 1990, la ciudad pasó de 2 a 12,3 m² de verde por persona. El municipio mantiene los predios y exime de tasas e impuestos a los propietarios que los ceden temporalmente.
  • Con un 6,8% de superficie verde, el modelo de Rosario supera a urbes como Córdoba y Tucumán, posicionándose como referente nacional para futuras políticas de urbanismo.
Resumen generado con IA

La ciudad de Rosario (Santa Fe) fue pionera en el concepto urbano de “Plaza de Bolsillo” para transformar terrenos abandonados en espacios verdes, también de forma temporal.

La Municipalidad se ocupa de su mantenimiento y apertura; exceptúan a los propietarios de la Tasa General de Inmuebles (TGI) -un impuesto municipal que deben pagar los dueños de bienes raíces (casas, terrenos, departamentos)-; tampoco se abonan sobretasas y se condonan multas o sanciones vinculadas al inmueble.

“Plazas de Bolsillo”: un concepto que cobra fuerza en Tucumán

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La actual gestión municipal, a cargo de Pablo Javkin (fue reelecto en 2023), inauguró desde 2019 más de 100 Plazas de Bolsillo.

Forma parte de un plan sostenido que mantiene esa ciudad desde 1990 sobre los espacios verdes. En ese año Rosario tenía dos metros cuadrados (m²) de verde por habitante y actualmente alcanza los 12,3 m² de espacios verdes por rosarino, lo que la posiciona en la cima del ránking nacional en esta materia.

Reforestar

Esto no sólo se logró con las Plazas de Bolsillo, sino mediante la recuperación de todo el frente costero portuario y ferroviario, reforestando accesos y pulmones verdes en la avenida de Circunvalación.

Canelada y Cobos presentaron "Plazas de Bolsillo", un proyecto para recuperar baldíos y tener más espacios verdes

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Según estudios urbanísticos, Rosario cuenta con 12.207.000 de metros cuadrados de espacios verdes públicos, distribuidos en más de 500 sitios en toda la ciudad: 19 parques y 484 plazas y plazoletas. Esa superficie representa aproximadamente un 6,8% del territorio urbano de la ciudad.

Córdoba tiene 7,2 m² de verde por habitante y San Miguel de Tucumán, menos de 6 m², pero con sectores (norte y sur de la ciudad) que no llegan a dos.

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