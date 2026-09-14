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Premios Emmy: ¿cuál será la mejor serie del año?

“Widow’s bay” y “The Pitt”, las grandes candidatas para la ceremonia que será en Los Ángeles.

GRAN CANDIDATA. Matthew Rhys (derecha) protagoniza “Widows Bay”.
GRAN CANDIDATA. Matthew Rhys (derecha) protagoniza “Widows Bay”.
Hace 2 Hs

La comedia de terror “La maldición de Widow’s Bay” y el drama hospitalario “The Pitt” destacan como los favoritos a los premios Emmy, considerados los Óscar de la televisión, que se celebrarán hoy en Los Ángeles.

Protagonizada por Matthew Rhys y creada por Katie Dippold, “Widow’s Bay” ya conquistó ocho estatuillas el fin de semana en los Emmys creativos, donde se entrega la mayor parte de los más de cien premios de la Academia de la Televisión.

“La gente simplemente ama la serie”, dijo Christopher Rosen, editor adjunto de la publicación The Ankler.

Premios Emmy: todos los nominados a lo mejor de la televisión 2026

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Ambientada en una ficticia isla maldita de la costa este de Estados Unidos, la temporada inaugural del programa se llevó el Emmy al mejor casting, además de varios premios técnicos.

Esto coloca al éxito de Apple TV, favorito para coronarse como la mejor comedia del año.

Rosen vaticina que el programa podría darle además su primer Emmy en comedia al galés Matthew Rhys (quien también compite como actor de una miniserie por “La bestia en mí”), así como estatuillas a sus candidatos a reparto Kate O’Flynn, que interpreta a la excéntrica Patricia, y a Stephen Root, en el papel de Wyck, el rival convertido en aliado del alcalde Loftis (Rhys).

HBO Max y Netflix empataron en los Premios Emmy

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Para el especialista, aunque siempre hay espacio para las sorpresas, “Widow’s Bay” debe arrasar imponiéndose sobre competidores como “Hacks”.

A pesar de llegar con 24 nominaciones, esa serie podría despedirse con apenas una estatuilla: la de mejor actriz de comedia para su protagonista Jean Smart, opinó Rosen.

“Es una gran forma de honrar la última temporada de ‘Hacks’. Ella nunca ha perdido con este rol. No veo por qué perdería con la última temporada cuando tuvo aún más trabajo para desarrollar”, comentó.

De llevarse la estatuilla, Smart, de 74 años, conquistaría cinco premios por cinco temporadas en la piel de Deborah Vance, una comediante, actriz, madre y empresaria de armas tomar que lo ha vivido todo en su carrera de décadas en la industria del entretenimiento.

Sin chance a sorpresas

“The Pitt”, la aclamada serie de HBO Max que sigue los angustiantes vaivenes de una sala de emergencias en Pensilvania, despunta en la categoría dramática.

El programa, líder con 25 nominaciones, debutó el año pasado con cinco estatuillas.

“Y le está yendo mejor este año”, acotó Rosen.

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“The Pitt” ganó cuatro premios el fin de semana, incluyendo mejor casting. Y puede repetir hoy por la noche, con Noah Wyle como favorito a conquistar su segundo Emmy como mejor actor dramático, y siete de sus colegas dominando las categorías de reparto.

Ya el Emmy para mejor actriz dramática (donde “The Pitt” no compite) está entre Rhea Seehorn, por “Pluribus”, y Keri Russell, con “La diplomática”, opinó el analista.

En el campo de las miniseries, resalta “DTF St. Louis”, la comedia negra de HBO sobre un triángulo amoroso formado por personas en una crisis de mediana edad.

Para Rosen, la serie “tomó a la audiencia por sorpresa” y debe romper la racha de tres victorias consecutivas de Netflix, que compite con la segunda temporada de “Bronca”, que aborda el conflicto generacional a través de dos matrimonios atrapados en las dinámicas de un country club de California.

“DTF St. Louis”, escrita por Steve Conrad, se llevó seis estatuillas el fin de semana, incluyendo las de sus actores de reparto Linda Cardellini y David Harbour.

¿Cuál es la serie que se llevó el mayor número de premios Emmy este año?

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Los Emmys creativos, una especie de antesala a la gala televisada, le dieron una estatuilla póstuma al fallecido actor y director Rob Reiner por una participación en “El Oso”, así como un récord de siete premios al espectáculo del medio tiempo del Super Bowl del puertorriqueño Bad Bunny.

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