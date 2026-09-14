Premios Emmy: ¿cuál será la mejor serie del año?

Rosen vaticina que el programa podría darle además su primer Emmy en comedia al galés Matthew Rhys (quien también compite como actor de una miniserie por “La bestia en mí”), así como estatuillas a sus candidatos a reparto Kate O’Flynn, que interpreta a la excéntrica Patricia, y a Stephen Root, en el papel de Wyck, el rival convertido en aliado del alcalde Loftis (Rhys).