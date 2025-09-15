Un sueño hecho realidad: así reaccionó el actor de Adolescente al conocer a su ídolo durante los Emmy

Owen Cooper, la joven estrella de Adolescencia, cumplió su sueño de conocer a su ídolo, Jake Gyllenhaal. El emotivo encuentro tuvo lugar durante la 77ª entrega de los premios Emmy, donde ambos actores estaban nominados. La conmovedora reacción de Cooper, de 15 años, se volvió viral en redes sociales, y él la describió más tarde como "un privilegio".
La gran sorpresa para el joven actor llegó antes de recibir su estatuilla por su papel en la serie de Netflix. Gyllenhaal, nominado por la miniserie Presunto inocente, lo sorprendió mientras Cooper grababa una promoción para la plataforma. El domingo, Cooper se llevó el premio y se convirtió en el ganador más joven en la historia de este evento.
La reacción de Owen Cooper al conocer a su ídolo
Antes de la ceremonia de los Emmy, a Owen Cooper le preguntaron a quién le gustaría conocer. “Creo que todo el mundo sabe que Jake Gyllenhaal es mi número uno”, respondió, visiblemente emocionado. Mientras decía esto, Gyllenhaal se acercaba por el pasillo. “Ahora estoy nervioso, estoy emocionado”, expresó Cooper, anticipando el encuentro con el actor que tanto admira.
El equipo de producción de Netflix le preguntó a Cooper qué le diría a Gyllenhaal si lo conociera. “Solo le miraría, no sé. No tengo palabras…”, confesó el adolescente. Momentos después, Gyllenhaal entró en la sala, y la reacción de Cooper fue de total asombro. “Dios mío. Dios mío”, repetía el joven mientras se abrazaban. El actor le entregó un regalo especial: un pequeño pato de la suerte. “Es para que lo tengas en el bolsillo y te dé un poco de suerte”, le dijo Gyllenhaal.
Luego del gran encuentro
Tras el encuentro, Cooper publicó un carrusel de fotos con Gyllenhaal en su Instagram. “Un honor y un privilegio conocer a un icono del juego como Jake y nunca lo olvidaré”, escribió. Gyllenhaal le respondió: “El honor fue mío, hombre. ¡Buena suerte esta noche!”. Los fans de Cooper reaccionaron con mensajes de alegría, calificando el momento como “Tan especial” e “Irreal”.
El pato de la suerte realmente funcionó, pues Cooper ganó el premio a mejor actor de reparto por su papel en Adolescencia. Durante su discurso en el escenario, compartió un mensaje inspirador: “Si escuchás, te concentrás y salís de tu zona de confort, podés lograr cualquier cosa en la vida”. El joven, que tres años antes “no era nada”, expresó su sorpresa y gratitud: “Todo parecía simplemente surrealista”.