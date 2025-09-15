Secciones
SociedadActualidad

Un sueño hecho realidad: así reaccionó el actor de Adolescente al conocer a su ídolo durante los Emmy

El emotivo encuentro tuvo lugar durante la 77ª entrega de los premios Emmy, donde ambos actores estaban nominados.

Un sueño hecho realidad: así reaccionó el actor de Adolescente al conocer a su ídolo durante los Emmy
Hace 2 Hs

Owen Cooper, la joven estrella de Adolescencia, cumplió su sueño de conocer a su ídolo, Jake Gyllenhaal. El emotivo encuentro tuvo lugar durante la 77ª entrega de los premios Emmy, donde ambos actores estaban nominados. La conmovedora reacción de Cooper, de 15 años, se volvió viral en redes sociales, y él la describió más tarde como "un privilegio".

Netflix anunció la película "El botín", con Ben Affleck y Matt Damon, para enero de 2026

Netflix anunció la película El botín, con Ben Affleck y Matt Damon, para enero de 2026

La gran sorpresa para el joven actor llegó antes de recibir su estatuilla por su papel en la serie de Netflix. Gyllenhaal, nominado por la miniserie Presunto inocente, lo sorprendió mientras Cooper grababa una promoción para la plataforma. El domingo, Cooper se llevó el premio y se convirtió en el ganador más joven en la historia de este evento.

La reacción de Owen Cooper al conocer a su ídolo

Antes de la ceremonia de los Emmy, a Owen Cooper le preguntaron a quién le gustaría conocer. “Creo que todo el mundo sabe que Jake Gyllenhaal es mi número uno”, respondió, visiblemente emocionado. Mientras decía esto, Gyllenhaal se acercaba por el pasillo. “Ahora estoy nervioso, estoy emocionado”, expresó Cooper, anticipando el encuentro con el actor que tanto admira.

El equipo de producción de Netflix le preguntó a Cooper qué le diría a Gyllenhaal si lo conociera. “Solo le miraría, no sé. No tengo palabras…”, confesó el adolescente. Momentos después, Gyllenhaal entró en la sala, y la reacción de Cooper fue de total asombro. “Dios mío. Dios mío”, repetía el joven mientras se abrazaban. El actor le entregó un regalo especial: un pequeño pato de la suerte. “Es para que lo tengas en el bolsillo y te dé un poco de suerte”, le dijo Gyllenhaal.

Un sueño hecho realidad: así reaccionó el actor de Adolescente al conocer a su ídolo durante los Emmy

Luego del gran encuentro

Tras el encuentro, Cooper publicó un carrusel de fotos con Gyllenhaal en su Instagram. “Un honor y un privilegio conocer a un icono del juego como Jake y nunca lo olvidaré”, escribió. Gyllenhaal le respondió: “El honor fue mío, hombre. ¡Buena suerte esta noche!”. Los fans de Cooper reaccionaron con mensajes de alegría, calificando el momento como “Tan especial” e “Irreal”.

El pato de la suerte realmente funcionó, pues Cooper ganó el premio a mejor actor de reparto por su papel en Adolescencia. Durante su discurso en el escenario, compartió un mensaje inspirador: “Si escuchás, te concentrás y salís de tu zona de confort, podés lograr cualquier cosa en la vida”. El joven, que tres años antes “no era nada”, expresó su sorpresa y gratitud: “Todo parecía simplemente surrealista”.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La lista completa de los ganadores de los Premios Emmy 2025

La lista completa de los ganadores de los Premios Emmy 2025

¿Cuál es la serie que se llevó el mayor número de premios Emmy este año?

¿Cuál es la serie que se llevó el mayor número de premios Emmy este año?

Pánico en Mendoza: así fue el momento en que la alumna de 14 años disparó y se atrincheró en el patio de su escuela

Pánico en Mendoza: así fue el momento en que la alumna de 14 años disparó y se atrincheró en el patio de su escuela

Premios Martín Fierro 2025: uno por uno todos los nominados

Premios Martín Fierro 2025: uno por uno todos los nominados

Celeste Cid contó por qué se enamoró de Santiago Korovsky: Es muy estimulante

Celeste Cid contó por qué se enamoró de Santiago Korovsky: "Es muy estimulante"

Lo más popular
Cómo planean iluminar las rutas desde El Cadillal hasta la zona de El Mercofrut
1

Cómo planean iluminar las rutas desde El Cadillal hasta la zona de El Mercofrut

Sombras en el cielo: el helicóptero nocturno que despertó a Tucumán durante el fin de semana y generó preguntas
2

Sombras en el cielo: el helicóptero nocturno que despertó a Tucumán durante el fin de semana y generó preguntas

Sería docente el acusado de intentar raptar a dos adolescentes
3

Sería docente el acusado de intentar raptar a dos adolescentes

Marcha universitaria: estudiantes y docentes vuelven a tomar las calles del país
4

Marcha universitaria: estudiantes y docentes vuelven a tomar las calles del país

Obediencia o castigo: la regla oculta en el fútbol argentino de Claudio Tapia
5

Obediencia o castigo: la regla oculta en el fútbol argentino de Claudio Tapia

¿Qué pasó con los fondos para la ciclovía entre El Cadillal y la Capital?
6

¿Qué pasó con los fondos para la ciclovía entre El Cadillal y la Capital?

Más Noticias
Crisis del transporte: piden al municipio capitalino intervenir ante la “situación angustiante”

Crisis del transporte: piden al municipio capitalino intervenir ante la “situación angustiante”

Un jurado de La Voz deja el programa: ¿de quién se trata y qué famosa cantante será su reemplazo?

Un jurado de La Voz deja el programa: ¿de quién se trata y qué famosa cantante será su reemplazo?

La salud de Thiago Medina: la desesperada frase que el ex Gran Hermano repetía tras el accidente

La salud de Thiago Medina: la desesperada frase que el ex Gran Hermano repetía tras el accidente

Qué pasó con Thiago Medina en su accidente: hizo su último posteo mientras manejaba

Qué pasó con Thiago Medina en su accidente: hizo su último posteo mientras manejaba

Qué dice el primer parte médico de Thiago Medina: estado reservado con riesgo de vida

Qué dice el primer parte médico de Thiago Medina: "estado reservado con riesgo de vida"

Hay alerta amarilla por vientos fuertes en seis provincias: pronostican lluvias para los próximos días

Hay alerta amarilla por vientos fuertes en seis provincias: pronostican lluvias para los próximos días

Alerta por la llegada de un nuevo frente frío: ¿cuándo cambia el clima y en qué provincias?

Alerta por la llegada de un nuevo frente frío: ¿cuándo cambia el clima y en qué provincias?

Conocé la lujosa mansión de Lionel Messi en Miami y sus increíbles comodidades

Conocé la lujosa mansión de Lionel Messi en Miami y sus increíbles comodidades

Comentarios