Un sueño hecho realidad: así reaccionó el actor de Adolescente al conocer a su ídolo durante los Emmy

El equipo de producción de Netflix le preguntó a Cooper qué le diría a Gyllenhaal si lo conociera. “Solo le miraría, no sé. No tengo palabras…”, confesó el adolescente. Momentos después, Gyllenhaal entró en la sala, y la reacción de Cooper fue de total asombro. “Dios mío. Dios mío”, repetía el joven mientras se abrazaban. El actor le entregó un regalo especial: un pequeño pato de la suerte. “Es para que lo tengas en el bolsillo y te dé un poco de suerte”, le dijo Gyllenhaal.