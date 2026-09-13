Tuqui 10: estos son los números sorteados este domingo 13 de septiembre

Resumen para apurados
- La Caja Popular de Tucumán realizó el sorteo 196 del Tuqui 10 este domingo 13 de septiembre: el premio mayor quedó vacante y un apostador de Tafí Viejo ganó el Seguro Sale.
- El pozo principal superaba los 273 millones de pesos, mientras que el afortunado ganador de la modalidad Seguro Sale se adjudicó más de 12 millones de pesos.
- El próximo sorteo se realizará el domingo 20 de septiembre con cartón naranja, acumulando un pozo récord de más de 315 millones de pesos para los diez aciertos.
El Tuqui 10 volvió a sortearse este domingo 13 de septiembre y ya se conocen los números que salieron en el sorteo N° 196 de la Caja Popular de Ahorros de Tucumán.
Los números sorteados fueron:
01 - 05 - 09 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 20 - 21
El premio principal era de $273.340.284,16, pero quedó vacante, por lo que el pozo continuará acumulándose para el próximo sorteo.
Tuqui 10: qué pasó con el Seguro Sale
En el Seguro Sale, que entrega un premio adicional para quienes acierten los 10 números, el resultado indicó un ganador de Tafí Viejo.
El premio correspondiente fue de $12.230.789,12.
Los números del Seguro Sale fueron:
02 - 04 - 07 - 08 - 09 - 10 - 12 - 16 - 18 - 19
Los próximos premios de Tuqui 10
La Caja Popular de Ahorros informó que el próximo sorteo de Tuqui 10 será el domingo 20 de septiembre de 2026, con el cartón naranja.
Según la información publicada en el extracto oficial del sorteo, el pozo millonario asciende a $315.850.908,16, mientras que el Seguro Sale alcanza los $13.080.192.
Además, en el sorteo especial se otorgaron cinco premios de $200.000, correspondientes a los cartones consignados en el extracto.