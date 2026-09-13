Gladys La Bomba Tucumana evalúa cerrar su local de empanadas en Recoleta: “Está costando un montón salir adelante”
La cantante contó que analiza cerrar el emprendimiento gastronómico que abrió en Recoleta y explicó que los gastos de empleados, alquiler e impuestos superan los ingresos. También cuestionó el precio de los alimentos.
Resumen para apurados
- Gladys La Bomba Tucumana evalúa cerrar su local de empanadas en Recoleta debido a que los altos costos de alquiler, impuestos y salarios superan los ingresos del negocio.
- La cantante explicó en televisión que, pese a tener clientes, la constante suba de insumos básicos y la presión impositiva complican la rentabilidad de los comercios.
- Mientras define la continuidad de su local, la artista no descartó retirarse de la actividad musical para incursionar a futuro en la política comunitaria de Tucumán.
Gladys "La Bomba Tucumana" puso en duda la continuidad de su local de empanadas en Recoleta, que inauguró a mediados de 2024. Durante su participación en La Noche de Mirtha, la cantante explicó que, pese a que el negocio tiene buena respuesta, los costos que debe afrontar para mantenerlo dificultan su continuidad.
“Estoy viendo si voy a cerrar o voy a continuar. Me va excelente, pero los gastos que tengo para mantener mi local no condicen con los ingresos. Están los empleados, ARCA, el alquiler...”, explicó Gladys.
Gladys La Bomba Tucumana cuestionó el aumento de los alimentos
La artista también describió las dificultades que atraviesa para sostener su emprendimiento y aseguró que la situación se repite en otros comercios. “Vas por una cuadra y están todos los negocios cerrados, hay solo uno abierto y no vende nada. Está costando un montón salir adelante”, sostuvo.
En ese sentido, Gladys La Bomba Tucumana cuestionó el precio de los alimentos y puso como ejemplo el costo de la cebolla que utiliza para su local.
“La semana pasada compré una bolsa de cebollas para mi local y la pagué 17 mil pesos, y a la semana siguiente 28 mil pesos. Entonces, ¿dónde notan que baja la inflación? Yo no lo noto”, afirmó.
La cantante también señaló que cada vez resulta más difícil para muchas familias acceder a determinados alimentos. “Hoy es un lujo comer una milanesa, la gente que tiene plata nada más compra carne”, manifestó.
La Bomba Tucumana habló de su situación familiar
Durante la entrevista, Gladys explicó además que trabaja para sostenerse económicamente y ayudar a su madre, a quien describió como enferma.
“Yo trabajo para vivir, para ayudar a mi madre. Es la realidad de muchos argentinos. Soy una ciudadana que vive laburando”, expresó.
La cantante abrió su local gastronómico en el barrio porteño de Recoleta a mediados de 2024, como parte de un emprendimiento alejado de su actividad musical. Ahora, según sus propias declaraciones, evalúa si continuará con el negocio debido al peso de los costos.
Gladys también habló de la posibilidad de entrar en política
Además de referirse a su emprendimiento, Gladys La Bomba Tucumana planteó durante el programa la posibilidad de involucrarse en política en Tucumán.
“Si me meto de lleno a la política, que sería en Tucumán, dejaría la música. Me retiraría para estar cerca de la gente”, afirmó.
La cantante sostuvo que su eventual participación debería estar vinculada con la cercanía con los ciudadanos y la atención de las necesidades de los adultos mayores. “Hay que trabajar por la gente, tener cariño y empatía por las personas”, concluyó.