SociedadClima y ecología

El frío llegó con fuerza a Tafí del Valle y la nieve se hizo presente en la villa veraniega

El pronóstico anticipa para el domingo otra madrugada muy fría y no se descartan nuevas nevadas durante las próximas horas.

GENTILEZA JAVIER ASTORGA
GENTILEZA JAVIER ASTORGA
Hace 29 Min

Resumen para apurados

  • Este sábado, una ola de frío provocó nevadas en Tafí del Valle, Tucumán, debido al ingreso de aire polar y viento sur a pocos días del inicio de la primavera.
  • El SMN había anticipado inestabilidad; la baja temperatura y la altitud convirtieron las lluvias en copos que cubrieron las zonas bajas entre cerros tapados por nubes.
  • Para el domingo se esperan mínimas de 0 °C, máximas de 5 °C y más precipitaciones, lo que podría consolidar acumulaciones de nieve en todo el paisaje de la villa.
Resumen generado con IA

A pocos días de la llegada de la primavera, el invierno volvió a hacerse sentir con fuerza en los Valles Calchaquíes. Sí, en medio de una jornada marcada por las bajas temperaturas y la nubosidad, este sábado la nieve regresó a Tafí del Valle y los copos comenzaron a caer, incluso ,en la zona baja de la villa veraniega.

El fenómeno había sido anticipado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que para hpy se preveía condiciones de inestabilidad, con posibilidad de lluvias y nevadas en distintos sectores de Tucumán, además del ingreso de aire frío y viento del sector sur.

En Tafí del Valle, la combinación de la altura y el descenso de temperatura generó las condiciones para que las precipitaciones se transformaran en nieve. Durante la tarde, los copos comenzaron a hacerse visibles en distintos puntos de la villa, en una postal que volvió a recordar que el invierno todavía no se quiere ir de los Valles Calchaquíes.

La nubosidad, sin embargo, por estas horas dificulta observar los cerros que rodean Tafí. El cielo permanece cubierto y las nubes esconden buena parte del paisaje, aunque desde la zona baja sí puede verse la caída de los copos.

“Los cerros no se pueden ver porque están tapados por las nubes, pero está cayendo nieve en la zona baja de Tafí”, contó a LA GACETA el periodista Javier Astorga desde la villa.

La expectativa ahora está puesta en las próximas horas. Si las bajas temperaturas continúan y las precipitaciones persisten durante la noche, no se descarta que la nieve pueda acumularse en distintos sectores y que el paisaje presente una postal todavía más invernal durante la mañana del domingo.

A saber: para este domingo se espera una mínima cercana a 0 °C y una máxima que apenas alcanzaría los 5 °C, con posibilidad de nuevas precipitaciones y nevadas.

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