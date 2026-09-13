Desahogo en el descuento y puntaje ideal: Concepción FC festejó en su vuelta a casa
Con un gol agónico de Hernán Lastra tras una brillante maniobra de Matías Barboza, el conjunto de la "Perla del Sur" venció 2-1 a Central Norte y cerró la primera rueda con tres triunfos. El reencuentro de la gente con un estadio renovado, el empate entre Trancas y San Antonio, y la suspensión en El Colmenar.
Resumen para apurados
- Concepción FC venció 2-1 a Central Norte en su estadio renovado por la tercera fecha del Regional Amateur para sostener su invicto y acercarse a los playoffs.
- Con un gol agónico de Lastra en el descuento, el local celebró el regreso a su cancha tras dos meses, luego de los tantos previos de Romano y Balcarce, de penal.
- Con puntaje ideal en tres partidos, el equipo lidera en soledad la Zona 1 y recibirá a San Antonio en el inicio de la segunda rueda en busca del pase definitivo.
Concepción FC consiguió su tercera victoria consecutiva y dio un paso trascendental hacia la clasificación a los playoffs del Torneo Regional Federal Amateur. Al término de la primera rueda de la Zona 1 de la Región Norte, el equipo dirigido por Mario Suárez venció 2 a 1 a Central Norte en un cierre electrizante.
El desahogo llegó en tiempo adicional: Hernán Lastra empujó la pelota en el área chica tras una destacada maniobra individual del volante Matías Barboza para sellar el triunfo agónico. Previamente, en una primera mitad intensa, Omar Romano había puesto en ventaja al conjunto local, mientras que Ignacio Balcarce estableció la paridad transitoria de penal para el “Cuervo” de barrio El Bosque sobre el cierre de la etapa inicial.
La fiesta fue completa en las tribunas. Tras más de dos meses de espera, los simpatizantes pudieron regresar a su cancha, que presentó un campo de juego totalmente renovado y trabajos de pintura en todas sus instalaciones.
En el otro compromiso de la zona, Deportivo Trancas y San Antonio de Ranchillos repartieron unidades al empatar 1 a 1, con tantos marcados por Tiago Delgado para el elenco norteño y Braian Montero para la visita.
Con estos resultados, disputadas tres fechas, Concepción FC lidera en soledad con nueve unidades, seguido por Deportivo Trancas con cuatro, San Antonio con dos y Central Norte con una. En la próxima jornada, en el arranque de la segunda rueda, el puntero recibirá a San Antonio, mientras que Central Norte será local frente a Trancas.
Tras el pitazo final, el arquero y referente del local, Pedro Villarreal, destacó el marco y el esfuerzo del plantel: “Valen muchísimo estos tres puntos porque le dimos una alegría a nuestra gente en la vuelta a casa, que está más linda que nunca, y por el desgaste enorme que venimos haciendo con tantos partidos seguidos. La gente armó una gran fiesta”.
Del lado visitante, el entrenador Alejandro Bernat valoró la entrega de su equipo pese a la derrota: “La verdad es que estoy muy conforme con el rendimiento. Creo que es injusto volvernos con las manos vacías porque en el primer tiempo lo hicimos de muy buena manera. En el complemento nos costó un poco en una cancha pesada, pero ellos casi no nos inquietaron”.
Por la Zona 2, en El Colmenar, debía disputarse el encuentro entre Experimental y San Pablo. Sin embargo, el campo de juego quedó anegado debido a las intensas precipitaciones de las últimas horas y el cotejo fue suspendido. En principio, el cruce se reprogramaría para este miércoles.