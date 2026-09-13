Desahogo en el descuento y puntaje ideal: Concepción FC festejó en su vuelta a casa

Del lado visitante, el entrenador Alejandro Bernat valoró la entrega de su equipo pese a la derrota: “La verdad es que estoy muy conforme con el rendimiento. Creo que es injusto volvernos con las manos vacías porque en el primer tiempo lo hicimos de muy buena manera. En el complemento nos costó un poco en una cancha pesada, pero ellos casi no nos inquietaron”.