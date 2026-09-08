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Huracán BB y Belgrano jugarán la final del Súper 4

El "Globo" derrotó 94-81 a Central Córdoba en cancha de Estudiantes y sacó boleto a la definición, donde lo espera Belgrano, que superó 92-83 a Concepción BB. La definición se disputará este jueves en Tucumán BB.

EN GLOBO A LA FINAL. Huracán BB superó a Central Córdoba y definirá el título ante Belgrano.
EN GLOBO A LA FINAL. Huracán BB superó a Central Córdoba y definirá el título ante Belgrano. Gentileza Lucía Peralta
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Huracán BB y Belgrano avanzaron a la final del Súper 4 de la Superliga tucumana de básquet tras ganar sus semifinales y definirán el título provincial este jueves.
  • El Globo superó 94-81 a Central Córdoba y jugará su segunda final seguida, mientras que el Patriota derrotó 92-83 a Concepción BB con una sólida labor perimetral.
  • El choque decisivo se disputará este jueves a las 22 en la cancha de Tucumán BB, donde se consagrará al nuevo campeón de la máxima categoría del básquet provincial.
Resumen generado con IA

Huracán BB y Belgrano se convirtieron en los finalistas del Súper 4 de la Superliga tucumana de básquet. Ambos equipos superaron sus respectivos compromisos de semifinales y se enfrentarán en la definición que coronará al nuevo campeón provincial.

El "Globo" consiguió el pasaje a la final luego de imponerse por 94-81 ante Central Córdoba, en un encuentro disputado en el estadio "Coco" Ascárate de Estudiantes. El conjunto del Bajo protagonizó un duelo cambiante, pero logró quebrar la resistencia del conjunto "azzurro" a partir del tercer cuarto.

En ese tramo determinante aparecieron en toda su dimensión Joaquín Acosta y Rafael Banegas, piezas clave para que Huracán tomara distancia en el marcador y encaminara la clasificación. Central Córdoba intentó mantenerse en juego y tuvo en Patricio Aranda a su principal vía ofensiva, aunque no le alcanzó para revertir el trámite.

Con este triunfo, Huracán BB sacó pasaje a su segunda final consecutiva del Súper 4, ratificando su protagonismo en la categoría superior.

El "Patriota" también quiere la corona

En la otra semifinal, Belgrano Cultural y Deportivo derrotó 92-83 a Concepción BB y se aseguró el segundo boleto a la definición.

El "Patriota", conducido tácticamente por David Torres, manejó el ritmo del juego durante buena parte de la noche y encontró respuestas vitales en la conducción de Matías González, sumado a la efectividad perimetral de "Yayo" Corbalán, Fernando Ortiz y Juan Pablo Nievas Zamora.

Concepción BB tuvo pasajes de buen básquet y logró achicar diferencias gracias al empuje de Tadeo González, Gonzalo Rodríguez y Sebastián Osores, quienes sostuvieron las esperanzas de los suyos hasta el cierre. Sin embargo, Belgrano administró la ventaja en los minutos finales y selló la victoria por una brecha de nueve puntos.

De esta manera, Huracán BB y Belgrano Cultural y Deportivo definirán el título del Súper 4 de la Superliga de Mayores Masculina organizada por la Federación de Básquetbol de la Provincia de Tucumán (FBPT). El choque decisivo se disputará este jueves desde las 22 en la cancha de Tucumán BB.

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