Huracán BB y Belgrano jugarán la final del Súper 4

Concepción BB tuvo pasajes de buen básquet y logró achicar diferencias gracias al empuje de Tadeo González, Gonzalo Rodríguez y Sebastián Osores, quienes sostuvieron las esperanzas de los suyos hasta el cierre. Sin embargo, Belgrano administró la ventaja en los minutos finales y selló la victoria por una brecha de nueve puntos.