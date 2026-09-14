Recuerdos fotográficos: 1956. “Leda y María” trajeron su espectáculo a Tucumán

La tucumana Leda había pasado los años anteriores viajando por Latinoamérica y Europa. Sus primeros poemas habían aparecido en la revista Cántico, que dirigía Marcos Moríñigo, y desde México había enviado el libro Yacencia, algunos de cuyos poemas aparecieron en el Suplemento Literario de LA GACETA. Cuando partía de México a Europa conoció a María Elena, quien también había colaborado en la Literaria y había escrito ya Otoño imperdonable y Balada con Ángel. En París decidieron formar el dúo y recorrieron la vieja Europa. En el libro Leda Valladares, el latido de las cosas, editado por Fabiola Orquera, se cita lo que dijo Leda sobre el viaje: “Nosotras estábamos viviendo en el hotel que se llamaba Del gran balcón (...) nuestra estadía en París duró cuatro años y cantamos todos los días. Fueron años hermosos, todo era sorpresa y azar. Nos internamos en América por la canción andina, desentrañamos su canto y la sustancia dramática del folclore ante el público europeo con un éxito bárbaro. Compartimos escenario con Jacques Brel, Hélene Martin y Leo Ferré, entre otros personajes que hacían vibrar los ambientes parisinos. Teníamos la sensación de estar viviendo una novela. La sola presencia de Joan Miró, Olivia de Havilland, Picasso, Chaplin o Marcel Marceau entre nuestro público nos parecía increíble. A eso se sumó la satisfacción de poder grabar discos, hacer televisión y radio. Más no podíamos pedir”.