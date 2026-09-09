Recuerdos fotográficos: Pablo Rojas Paz, el yutero que tuvo que escribir “la maestra es buena y nos quiere”

En la plaza estaba Lola Mora ajustando la colocación de la estatua de la Libertad. Ella le preguntó quién era y por qué no estaba en la escuela. -“Me llamo Pablo y no sé la tabla de multiplicar”, contestó. Lola lo hizo sentar, le ofreció caramelos y le dijo: “vamos a estudiarla”. Cuando la aprendió, le preguntó: “¿Y cómo dices que no sabes la tabla de multiplicar?”. -”Es que frente a la señorita Escobar me olvido de todo”. Lola le recomendó que fuera a la escuela y que se olvidara de miedos. Y en el acto se enojó con los obreros, que estaban colocando mal un bloque de la estatua y los retó. Pablo decidió irse. Cuando el niño se estaba retirando oyó una carcajada de un hombre, que le dijo: “¿a quién se le ocurre hacerse la yuta en la plaza?”. Era el padre Colombres, amigo de su familia, que le dio un consejo: “vete hacia las quintas, a robar naranjas o a hacer saltar el puntal de un vagón de caña. Nunca vengas a la plaza con libros”.