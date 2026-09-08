Pablo Rojas Paz, el chico preguntón

Rojas Paz preguntaba “¿Por qué llueve? ¿Por qué son verdes los árboles? ¿Por qué los tucos tienen luz en los ojos?” y las respuestas de los adultos no eran habitualmente las que esperaba. “Con frecuencia abusaban del poder que les conferían sus años y me confinaban a la puerta de calle. Al avanzar en edad, mis preguntas se volvieron más lógicas, más comedidas, más para adultos. En la infancia se posee una sabiduría incómoda para la gente grande; esta sabiduría crea el derecho de averiguarlo todo, de saberlo todo. Los niños, llevados por la mano del tiempo, van comprendiendo que hay preguntas sin respuestas, cosas inexplicables, orígenes sin averiguación posible”.