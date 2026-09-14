Escocia, Irlanda del Norte y Gales, con un sueño de independencia

DUBLÍN, Irlanda.- Los líderes de Escocia, Gales e Irlanda del Norte se reunirán hoy en Cardiff para firmar un acuerdo y avanzar con la ruptura del Reino Unido, informó el diario “The Telegraph”. Los primeros ministros de partidos independentistas firmarán un “memorando de entendimiento” y exigirán referendos en sus países.
En la cumbre, sin precedentes, los tres mandatarios redactarán una declaración conjunta reclamando el derecho a convocar consultas de independencia.
El anfitrión será el ministro principal galés, Rhun ap Iorwerth (Plaid Cymru); que recibirá al de Escocia, John Swinney (Partido Nacionalista Escocés); y la de Irlanda del Norte, Michelle O’Neill (Sinn Féin).
El encuentro se produce después de que el primer ministro británico, Andy Burnham, sugiriera ante los diputados que autorizaría un nuevo referéndum escocés si existiera un “claro consenso” a favor.
Declaración y reacción
El sábado, el presidente estadounidense, Donald Trump, se pronunció a favor de una eventual reunificación de Irlanda con Irlanda del Norte, una declaración de fuerte peso político que generó una reacción inmediata de los unionistas norirlandeses y abrió un frente inesperado durante su visita a Dublín.
En un encuentro con el primer ministro irlandés (que ya es independiente), Micheál Martin, Trump afirmó que le gustaría ver unificadas la República de Irlanda e Irlanda del Norte, hoy parte del Reino Unido.
Consultado por un periodista, sostuvo que preferiría que el proceso ocurriera pronto y consideró que el Reino Unido “tendrá algo que decir al respecto”, aunque insistió en que le parecería positivo. Horas después, en un encuentro con empresarios, volvió sobre el tema y admitió que no hay una respuesta sencilla a una cuestión que dividió a la isla durante décadas.
Las declaraciones se producen apenas dos semanas después de que Burnham calificara de “fuera de discusión”, por el momento, un eventual referéndum sobre la salida de Irlanda del Norte del Reino Unido.
La disputa sobre la identidad de Irlanda del Norte (si irlandesa o británica) alimentó décadas de violencia que dejaron alrededor de 3.600 muertos. A diferencia de sus predecesores, que evitaban pronunciarse -incluso mandatarios con fuertes lazos con Irlanda, como Joe Biden, Trump optó por meter el dedo en la llaga.
Irlanda del Norte quedó históricamente dividida entre los nacionalistas, en su mayoría católicos, partidarios de integrarse con el resto de Irlanda, y los unionistas, mayormente protestantes, que buscaban seguir siendo parte del Reino Unido.
Esa tensión derivó en “The Troubles” (“Los Problemas”) 30 años de violencia entre grupos paramilitares de ambos bandos y tropas británicas.
El Acuerdo de Viernes Santo, firmado en 1998, puso fin a la violencia pero dejó sin resolver la cuestión de fondo. El texto prevé la posibilidad de convocar una consulta sobre la unificación y establece que los habitantes de la República de Irlanda también deberían pronunciarse para que la reunificación se concrete.
Los dichos de Trump, sumados a sus recientes declaraciones sobre las Malvinas, se leen como una provocación al gobierno británico, en reacción a la negativa de Londres a involucrarse en el conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán.