Escocia, Irlanda del Norte y Gales, con un sueño de independencia

Consultado por un periodista, sostuvo que preferiría que el proceso ocurriera pronto y consideró que el Reino Unido “tendrá algo que decir al respecto”, aunque insistió en que le parecería positivo. Horas después, en un encuentro con empresarios, volvió sobre el tema y admitió que no hay una respuesta sencilla a una cuestión que dividió a la isla durante décadas.